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Yerel Çiftçiye 400 ton gübre desteği
Yerel

Çiftçiye 400 ton gübre desteği

Kayseri'de kırsal kalkınmaya yardımcı olmak ve toprak verimliliğini artırmak amacıyla çiftçiye günlük 400 ton ücretsiz gübre desteği veriyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-25 11:55:00 -
Çiftçiye 400 ton gübre desteği

Kayseri'de Pınarbaşı Belediyesi, kırsal kalkınmaya yardımcı olmak ve toprak verimliliğini artırmak amacıyla çeşitli projelerle çiftçiyi destekliyor.

Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu, yazılı açıklamasında, bölgedeki çiftliklerden topladıkları hayvan gübresini işlediklerini, günlük 400 ton sıvı gübre olarak çiftçilere ücretsiz verdiklerini belirtti.

Projeyi, ilçede faaliyet gösteren COD Enerji Üretim AŞ firmasıyla yürüttüklerini aktaran Uzunluoğlu, "Burada günlük 400 tona yakın sıvı gübre üretiliyor ve çiftçilere ücretsiz dağıtılıyor. Biz de belediye olarak geçtiğimiz gün çiftçilerimizin kullanımı için sıvı gübre tankı satın aldık. Bundan böyle isteyen çiftçilerimiz ücretsiz olarak kendilerine sunulan sıvı gübreyi bu tank sayesinde seri ve hızlı şekilde toprağına serebilecek." ifadelerini kullandı.

Firma yöneticisi Cemil Demirel de projeyle ilgili şunları aktardı:

"İleri teknoloji ile ürettiğimiz organik sıvı gübrenin tamamı Pınarbaşı Belediyesi ile birlikte ortak yürütülen proje kapsamında yöre çiftçisine bedelsiz dağıtılmakta. Günlük ortalama 400 ton sıvı gübre üretiliyor. Yürütülen proje kapsamında yöre halkının suni gübre kullanımının azaltılması ve toprak kalitesinin artırımı hedeflenmektedir. Proje sayesinde yöre halkının ilerleyen günlerde tüm gübre giderlerinin tesis tarafından sağlanan sıvı gübre ile karşılanması amaçlanmaktadır."

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