  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
"Eline sağlık" dediniz, okulları kan gölüne çevirdiniz! Şiddete bahane uydurmayın! Mamdani'ye Prof. Dr. Erhan Afyoncu'dan tarih dersi! Devlet kimsenin göz yaşına bakmıyor: Ak Partili belediyeler de mercek altında Bollywood'un uyuşturucu baronu İstanbul'da paketlendi: "Miyav Miyav" şebekesine MİT darbesi Trump'a saldırı girişimi İran ile bağlantılı mı? Trump'tan açıklama Araçların geçişi sırasında bombayı patlattılar! Çok sayıda ölü ve yaralı var Çin ve Vietnam'dan Beibu Körfezi'nde ortak devriye: Deniz sınırında gövde gösterisi Burdur'da feci olay: Düğün günü evlerinde ölü bulundular Seküler panayırına dönen 23 Nisan Törenlerinin Özeti:Kendi Değerlerine Düşman, Batı'nın Rezaletine Hayran! ABD Başkanı Trump'a silahlı saldırı: İşte tüm görüntüler...
Tarım Çiftçinin yeni gözdesi! Bir kez ekilip 15 yıl hasat ediliyor: Her dönümden 75 bin lira kazandırıyor
Çiftçinin yeni gözdesi! Bir kez ekilip 15 yıl hasat ediliyor: Her dönümden 75 bin lira kazandırıyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Türk çiftçisinin yeni gözdesi olan bu tarım ürünü bir kez ekiliyor 15 yıl kesintisiz hasat ediliyor üstelik dekar başına 75 bin TL kâr bırakıyor.

Türk çiftçisinin nisan ayı ile birlikte tarlalarda başlayan hummalı çalışması sürerken eskiden lüks bir restoran sebzesi olarak görülen kuşkonmaz, Türkiye’nin stratejik tarım ürünleri listesinde üst sıralara tırmanıyor. Su tasarruflu yapısı ve uzun ömürlü hasat imkanıyla üreticilerin radarına giren bu "aristokrat sebze", özellikle Ege ve İç Anadolu’da yeni bir ekonomi oluşturdu.

EKİM ALANI HER YIL YÜZDE 20 BÜYÜYOR

Türkiye genelinde yaklaşık 16 ilde üretimi yapılan kuşkonmazda rekabet kızıştı. İzmir, özellikle Tire bölgesine yapılan fide destekleriyle Türkiye birinciliğini hedeflerken, Eskişehir, Sarıcakaya bölgesindeki 300 dönümü aşan arazileriyle Avrupa’nın en önemli tedarikçilerinden biri konumunda. Muğla, Manisa ve Edirne gibi illerde de üretim alanları her geçen yıl yüzde 20’nin üzerinde büyüme kaydediyor.

KAZANCI CEZBEDİYOR

Kuşkonmazı diğer sebzelerden ayıran en büyük özellik, çok yıllık bir bitki olması. Bir kez ekilen fide, 3. yıldan itibaren tam verime yatıyor ve 15 yıl boyunca kesintisiz ürün veriyor. Tam verim dönemindeki bir dekar (dönüm) araziden yıllık yaklaşık 1 ton ürün alınabiliyor. 2026 piyasa verilerine göre, iç pazarda kilogram fiyatı 800 TL ile 1.000 TL bandında seyrederken, ihracat kanalında bu rakam çok daha yüksek seviyelere çıkıyor. 

Pazar payı incelendiğinde, Türkiye’nin yerli üretimi artık sadece iç talebi karşılamakla kalmıyor. Hasadın yaklaşık yüzde 30-40’ı başta Almanya, Romanya, İtalya ve hatta Singapur gibi ülkelere ihraç ediliyor. Dünya pazarındaki arz açığı da Türkiye için büyük bir fırsat kapısı aralıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23