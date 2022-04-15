Çiftçinin domates sözleri tepkilere neden oldu

Bir çiftçi tarafından sosyal medyada paylaşılan video çok konuşuldu. Çiftçinin söz konusu videoda, domates maliyetlerini sıraladıktan sonra "Artık lüks oldu, parası olmayan yiyemeyecek. Olan da zor yiyor" demesi dikkat çekti.

Rusya ve Ukrayna savaşı başta olmak üzere koronavirüs salgını ve enflasyonun etkisiyle ülkemizde domates fiyatları bir anda artış gösterdi. Domates fiyatlarının 30 TL'ye kadar çıkması ve domatesteki zamların 7 yılın zirvesini görmesinin ardından hükümet, fahiş fiyat artışına göz açtırılmayacağının mesajını verdi.

Tüm bu gelişmeler sonrasında bir çiftçi tarafından sosyal medyada yayınlanan video dikkat çekti. Çiftçi, söz konusu videoda domates üretimindeki maliyetlerden bahsetti.

Ben size bir maliyetini çıkarayım

"Bu domates pahalı" diyerek söze başlayan çiftçi, "Evet bu domates pahalı. Ben size bir maliyetini çıkarayım. Bu kasa plastik, zamlandı. Bu arabanın yakıtı 25 TL. Burada muşamba var, hepsinde özel tüketim vergisi var. 150 bin TL'lik odun yandı burada. 250 TL'lik gübre şu an 800 TL, 1 ay sonra 1000 TL olacak diyorlar" ifadelerini kullandı.

Çiftçi, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu domates lüks oldu artık. Parası olan yiyecek, olmayan yemeyecek. Parası olan da zor yiyor zaten."Öte yandan kısa süre içerisinde yayılan videoya, vatandaşlar tarafından çok sayıda yorum yapıldı.