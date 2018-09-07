THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Çiftçinin borcu desteklerden tahsil edilecek

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün (DSİ) “Tarımsal Sulamaya İlişkin Vadesi Geldiği Halde Ödenmeyen İşletme ve Bakım Ücreti veya Su Kullanım Hizmet Bedeli ile Elektrik Enerjisi Borcu Bulunan Çiftçilerin Borçlarının Tarımsal Destekleme Ödemelerinden Mahsuben Alınmasına İlişkin Tebliği”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

07 Eylül 2018 Cuma 11:41
Çiftçinin borcu desteklerden tahsil edilecek

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün (DSİ) “Tarımsal Sulamaya İlişkin Vadesi Geldiği Halde Ödenmeyen İşletme ve Bakım Ücreti veya Su Kullanım Hizmet Bedeli ile Elektrik Enerjisi Borcu Bulunan Çiftçilerin Borçlarının Tarımsal Destekleme Ödemelerinden Mahsuben Alınmasına İlişkin Tebliği”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tarımsal destekleme ödemesi almaya hak kazanan çiftçilerin vadesi geldiği halde ödenmeyen sulama işletme ve bakım ücreti veya su kullanım hizmet bedeliyle münferiden tarımsal sulamada kullanılan elektrik enerji borcu bulunması ve borç bilgisinin tarımsal destekleme ödemesi yapacak bankaya bildirilmesi halinde, banka tarafından borç tutarının destekleme ödemelerinden mahsup edilerek alacaklı olan kurum, kuruluş veya şirkete aktarıldıktan sonra kalan kısım çiftçiye ödenecek.

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 11:41
  1. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
  2. Tarımsal Sulama
  3. Çiftçilere tarımsal sulama

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dolarda düşüş devam ediyor
    1. Dolarda düşüş devam ediyor
    2. Aladağ'da 12 kişinin öldüğü yurt..
    3. Katar'dan 10 milyar dolarlık yatırım!
    4. Bunun adı soykırım
    5. Erdoğan Ruhani görüşmesi başladı
    6. Sağlık Bakanlığından herkesi..
    7. Nafaka mağduriyetleri giderilecek
    8. FETÖ'den yargılanan rektör serbest..
    9. Uşak’ta trafik kazası: 2 kişi öldü, 1..
    10. Irak'ta protestolar liman kapattırdı
    11. Dönmez: İlk sondaj 1-2 ay içerisinde..
    12. Cumhurbaşkanı talimatı verdi!..
    13. Kırklareli'nde 28 kaçak göçmen yakalandı
    14. Yerli helikopter uçuşa geçti
    15. İşsizlik maaşında 120 gün süresi..
    16. 2 ürünün ithalatına ilişkin soruşturma..
    17. Kocaeli'de operasyon: 800 kilo kokain..
    18. E devlet şifresi değiştirme
    19. Afyonkarahisar'da trafik kazası: 1..
    20. "Uyanış" filminin yönetmeni Ali..
    Turgay Ciner, Erdoğan’a savaş mı açtı?
    Turgay Ciner, Erdoğan’a savaş mı açtı?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Bu nasıl zihniyet? "70'lik bunak, sapık" Rıza Zelyut iyice azıttı
    Bu nasıl zihniyet? "70'lik bunak, sapık" Rıza Zelyut iyice azıttı
    İşte Bilal Erdoğan'ın o masada olma nedeni!
    İşte Bilal Erdoğan'ın o masada olma nedeni!
    Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi için yürüyüş başlattı
    Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi için yürüyüş başlattı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Çin'den ABD F-35'ine rakip J-20
    Çin'den ABD F-35'ine rakip J-20
    Teröristlerin kara günü!
    Teröristlerin kara günü!