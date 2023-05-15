Çelik, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti: “Çiftçimiz mutlu olursa Türkiye mutlu olur. Çiftçimiz, milyonlarca insanımızın gıda güvencesini sağlayan en değerli en temel varlığımızdır. Dolayısıyla sağlam temeller üzerinde yükselecek olan tarım sektörünün başrol oyuncuları olan çiftçimizin, yetiştiricimizin desteklerden en fazla payı alması sağlanmalıdır. Çiftçi üretir, yetiştirici yetiştirir ve hak ettiği kazancı sağlarsa mutlu olur. Çiftçinin mutlu olması demek üretimin sürdürülebilir olması demektir. Üretimin artan miktarlarda devam etmesi, tüketiciye uygun fiyatlarla gıda demektir.” Çiftçinin mutlu olması için milli gelirden daha fazla pay alması gerektiğini vurgulayan Çelik, şu ifadeleri kullandı:

Destek talebi

“Tarım Kanunu’nun 21’inci maddesinde ‘Tarımsal destekleme programlarının finansmanı, bütçe kaynaklarından ve dış kaynaklardan sağlanır. Bütçeden ayrılacak kaynak, gayri safi milli hasılanın yüzde birinden az olamaz’ denilir. 2022 yılında gayri safi milli hasılamız 15 trilyon lira civarında gerçekleşmiştir. Bunun yüzde 1’i olan 150 milyar liranın tarımsal desteklemelerde kullanılması gerekirken 40 milyar lirası kullanılmıştır. Dolayısıyla çiftçimiz verilen doğrudan desteklerin Tarım Kanunu’nda öngörüldüğü şekilde gayri safi milli hasılanın en az yüzde 1’ine tekabül etmesine imkân tanınmalıdır.”