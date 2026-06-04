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Tarım Çiftçilerin zorlu mesaisi! Toz bulutları ovayı kapladı
Tarım

Çiftçilerin zorlu mesaisi! Toz bulutları ovayı kapladı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Bursa’nın Karacabey Ovası’nda çeltik ekimi öncesi çiftçilerin tarlalardaki yoğun mesaisi başladı. Traktörlerle açılan su kanalları sırasında yükselen toz bulutları ovada dikkat çeken görüntüler oluşturdu.

Bursa’nın önemli tarım merkezlerinden Karacabey Ovası’nda çeltik ekimi için son hazırlıklar yapılıyor.

 

Toz bulutu yükseldi

Ekim süreci kapsamında ilk olarak traktörlerle çeltik tavalarının hazırlığı gerçekleştiriliyor. Bu hazırlıklar sırasında tarla içine suyun rahatça girip çıkabilmesini sağlamak amacıyla traktörlerle özel su kanalları açılıyor. Kanalların açılması esnasında toprağın işlenmesiyle birlikte traktörlerin arkasından yükselen yoğun toprak ve toz bulutları, ovada izlenmesi keyifli ve ilginç manzaralar ortaya çıkarıyor. Kanal açma işlemlerinin tamamlanmasının ardından tarlalara su salımı yapılıyor ve hemen peşinden çeltik tohumları toprakla buluşturuluyor.

 

Yüzde 7,7 artış bekleniyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan bu yıla ilişkin "Bitkisel Üretim 1. Tahmini" verilerine göre, ülke genelinde çeltik üretiminin geçen yıla kıyasla yüzde 7,7 oranında bir artış göstererek 1 milyon 74 bin tona ulaşması bekleniyor.

 

Karacabey Ovası'ndaki son durum hakkında değerlendirmelerde bulunan Karacabey Ziraat Odası İkinci Başkanı Ramazan Düzen, çeltik ekiminde artık son günlere yaklaşıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Artık tarlalarda ekimle ilgili son hazırlıklar yapılıyor. Karacabey Ovası'nda 30 bin dekara yakın alanda çeltik üretimi yapılacak. Bu yıl ekimler biraz gecikti ve çiftçiler hızla toprağı hazırlayıp ekmek istiyor. Birkaç güne ekimler tamamlanır."

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