Her yıl 10 metre daha yok oluyor Küresel ısınmada tehlikeye adım adım
Küresel ısınmanın etkileri, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de giderek daha görünür hale geliyor. Özellikle kutuplar ve yüksek dağlık bölgelerde yer alan buzulların erimesi, iklim değişikliğinin en net göstergelerinden biri olarak kabul ediliyor. Yapılan bilimsel gözlemler ve istatiksel veriler, son 10 yılda buzul erimesinin hız kazandığını ortaya koyuyor. Buzulların yalnızca su kaynağı değil, iklimin belirleyicisi olduğunu söyleyen uzmanlar, erimeyle açığa çıkan karbon ve metan gazlarının küresel ısınmayı daha da artırdığına dikkat çekiyor.