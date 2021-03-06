Çiftçilere verilen gübre destekleri katlandı

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



1 Ocak 2020’den itibaren geçerli olacak kararla çiftçilere sağlanan 2020 yılı gübre destekleri önemli oranda arttırıldı. Buna göre katı-organik-organomineral gübre için dekar başına verilmesi kararlaştırılan 10 liralık destek 20 liraya yükseltildi. Çiftçilere, bazı ürünler için mazotla birlikte sağlanan gübre destekleri de ikiye katlandı. Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında dekar başına buğday, arpa, çavdar, yulaf ile tritikale için daha önce 8 lira olarak açıklanan gübre desteği 16 liraya taşındı.



Bakanlık yetkili



Çeltik, kütlü pamuk, nohut, kuru fasulye, mercimek, patates, yağlık ayçiçeği, soya, dane mısır, kuru soğan, kanola, aspir, yaş çay, fındık, yem bitkileri, zeytin ve diğer ürünlere sağlanacağı belirtilen 4 liralık gübre desteği de 8 lira oldu. Karar hükümlerini Tarım ve Orman Bakanlığı yürütecek.



Hayırlı uğurlı olsun



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de “İl ile ilçe müdürlüklerimizce ödemeye ilişkin çalışmalar başlatıldı” dedi.



Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada destek artış kararının 2020 yılı üretimini kapsayacak şekilde alındığını belirterek, “Çiftçilerimizin kaynağa en fazla ihtiyaç duyduğu ilkbahar döneminde ödemelerini yapacağız. Tüm çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.



Ödemeler başladı



Öte yandan 376 milyon 743 bin 190 liralık tarımsal destek ödemelerinin üreticilerin hesaplarına yatırılmasına dün başlandı. Bakan Pakdemirli, “Hububat-baklagil-dane mısır desteği kapsamında 33 bin 433 üreticimize 154 milyon 658 bin 71 lira, yem bitkileri desteği kapsamında 69 bin 584 üreticimize 222 milyon 85 bin 119 lira olmak üzere toplamda 376 milyon 743 bin 190 liralık destek ödemelerine, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarına göre dün itibarıyla başladık. Tüm üreticilerimize hayırlı, bereketli olsun” diye konuştu.