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Ekonomi

Çiftçilere ayçiçeği tohumu desteği

Kütahya’nın Simav ilçesinde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından hibe destekli ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 11:02:15 -
Çiftçilere ayçiçeği tohumu desteği

Kütahya’nın Simav ilçesinde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından hibe destekli ayçiçeği tohumu dağıtıldı.


Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, “Yağlı tohumlu bitkilerle tarımsal üretimin artırılmasını ve rekolte artışının sağlanmasını hedefliyoruz. Bu sebeple tarım arazilerimizin etkin olarak kullanılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Simav’daki göl arazisi üzerindeki tarım arazilerinde ekimi yapılmak üzere, Çitgöl beldesindeki çiftçilerimize ayçiçeği tohumu dağıttık. Bereketli olsun” dedi.

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