Çiftçilere 500 milyon liralık finansman desteği

Finansman kullandırım ücretinin olmadığı Çiftçiye Destek Paketi kapsamında finansman kâr oranları bir yıla kadar yüzde 0,79, iki yıla kadar yüzde 0,84, üç yıla kadar yüzde 0,89 ve dört yıla kadar ise yüzde 0,94 şeklinde uygulanacak.

Uygun kâr oranı

Çiftçiler, 250.000 TL’yi aşan kısım için ise aynı finansman oranlarında yüzde 0,50 dosya masrafıyla finansman desteğinden yararlanabilecek. Çiftçiler kullandıkları finansmanın geri ödemesini yılda bir kez yapabilecek. Kampanya süresince Kuveyt Türk’ün çiftçilere özel ticari kredi kartı Tohum Kart sahiplerine ise yüzde 0,89 kâr oranı uygulanacak. Destek kapsamında müşteriler ayrıca ihtiyaçlarına göre Tohum Kart, TARSİM ve diğer sigorta imkânlarından yararlanabilecek.

“Bizler çiftçilerimizin yanındayız”

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, yaptığı açıklamada, “Memleketimizin bereketli topraklarının işlenmesi, koronavirüs salgını sürecinde yaşadığımız tecrübeler de gösterdik ki, ülkemizin gelişmesi ve temel gıda ihtiyacının karşılanması bakımından büyük önem arz ediyor” diyerek şu mesajı verdi: “Hayata geçirdiğimiz Çiftçiye Destek Paketi kapsamında çiftçilerimiz çok uygun kâr oranlarıyla faizsiz finansmana ulaşabiliyor. Ödemeleri yılda bir kez yapma imkânı da sağlayarak bu zorlu süreçte çiftçilerimizin yanında yer alıyoruz.”

Kolaylıklar sağlanıyor

l Tarım POS kullanan tarım bayilerinin müşterilerinin akaryakıt, gübre, tohum, zirai ilaç ve yem gibi çeşitli tarımsal girdi ihtiyaçları için normal tahsilat yapabileceklerini belirten Ufuk Uyan, bayilerin ayrıca Kuveyt Türk Tohum Kartı olan müşterilerine vade farksız veya indirimli alışveriş yapma fırsatı da sunduğu kaydetti.

Tarım Tedarikçi Finansmanı

l Kuveyt Türk Genel Müdür Uyan, “Tarım makine ve ekipman alımlarında kendi bünyemizde yaptığımız leasingle çiftçilerimiz KDV avantajından faydalanabiliyor. Yeni ve etkin bir yöntem olarak geliştirdiğimiz Tarım Tedarikçi Finansmanı ürünümüz sayesinde ise tedarikçi konumunda olan çiftçilerimiz, sattıkları ürünlerin bedelini vadeyi beklemeden peşin olarak hemen alabiliyor. Bu sistemde alıcı firmalar, ödemelerinde esneklik kazanıp etkin satın alma yöntemiyle kesintisiz tedarikte bulunabiliyor” diye konuştu.