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Aktüel

Çiftçiler için arazi yolları düzeltiliyor

Kış mevsiminde zarar gören arazi yollarında seferberlik başlatan Denizli Büyükşehir Belediyesi, özellikle üreticilerin tarlalarına daha rahat ve kolay ulaşımı için il genelinde yol tesviye çalışması yapıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 11:22:03 -
Çiftçiler için arazi yolları düzeltiliyor

Kış mevsiminde zarar gören arazi yollarında seferberlik başlatan Denizli Büyükşehir Belediyesi, özellikle üreticilerin tarlalarına daha rahat ve kolay ulaşımı için il genelinde yol tesviye çalışması yapıyor.


Denizli Büyükşehir Belediyesi, kış mevsiminde meydana gelen yağışlardan dolayı arazi yollarında yaşanan bozulma ve hasarları gidermek için çalışma yapıyor. Özellikle üreticilerin tarlalarına daha rahat ve kolay ulaşması için başlatılan çalışmada Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri bozulan güzergahlarda yol tesviyesi yapıyor. Denizli genelinde sürdürülen çalışmalar kapsamında ova yolları başta olmak üzere hasar gören ve tarım araçlarının geçmesine engel teşkil edecek durumdaki yollar ile mahalle içinde bozulan yollarda tesviye işlemleri gerçekleştiriliyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerinin mahalle muhtarlarıyla iletişim halinde olduğu belirtilirken, ihtiyaç olan bölgelerde çalışmaların süreceği kaydedildi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kış mevsimiyle birlikte meydana gelen yağışlardan dolayı arazi yollarında bozulmalar yaşandığını, bundan dolayı çiftçilerin tarlalarına ulaşımında zorluklar yaşadığını söyledi. Üreticilerin bağ, bahçe ve tarlalarına daha rahat ve kolay ulaşımı için arazi yollarındaki hasarları onardıklarını belirten Başkan Zolan, "Büyükşehir tüm imkanlarıyla üreticinin yanında olmaya devam ediyor. Tüm çiftçilerimize bol, bereketli ve kazançlı bir üretim yılı diliyorum" dedi.

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