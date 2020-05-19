  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Ilısu Barajı açılışı gerçekleştiriliyor... - CANLI

Batman’da sosyal mesafenin korunması için müthiş üretim

KYK kredi ödemeleri faiziyle mi geri ödenecek?

Suriye son durum haritası Suriye’de son durum nedir? Suriye'de savaş bitti mi?

Tesbih namazı nasıl kılınır?
için kalan
Ekonomi

Çiftçiler Birliği, ham karpuz hasadı konusunda uyardı

Adana Çitçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, ham karpuz hasadı konusunda uyarıda bulunarak, "Helal kazancımıza haram karıştırmayalım" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 16:05:21 -
Çiftçiler Birliği, ham karpuz hasadı konusunda uyardı

Adana Çitçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, ham karpuz hasadı konusunda uyarıda bulunarak, "Helal kazancımıza haram karıştırmayalım" dedi.


Başkan Doğru, yaptığı açıklamada, Adana’nın ülke genelindeki önemli karpuz üretim merkezlerinden biri olduğunu ve “Adana Karpuzu” markası ile pazara sunulduğunu söyledi. Ham karpuz konusunda çiftçilere ve tüccarlara uyarıda bulunan Doğru, "Türkiye’de geçen yılki rakamlarla toplam 3.87 milyon ton karpuz üretiliyor. Bu üretimin yaklaşık 870 bin tonu Adana’dan karşılanıyor. Bu da yaklaşık tüketimin yüzde 25’ini bulmaktadır. Üreticilerimizin yada tüccarlarımızın hasat yaparken karpuzun tam olgunlukta olmasına özen göstermelerini bekliyoruz. Bu hem Adana Karpuzu markasının gölgelenmemesi hem de helal kazancımıza haram karıştırılmaması açısından çok önemli. Bu duyarlılıkla hasat yapılacağına inanıyorum" dedi.


Başkan Mutlu Doğru, hasadın İlçe Tarım Müdürlükleri kontrolünde gerçekleştiğini, bu yıl il genelinde 110 bin dekar alanda yapılan ekimden 800 bin tonluk rekolte beklediklerini bildirdi.


Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, yüzde 90’ı su olan ve vücudun sıvı ihtiyacını önemli ölçüde karşılayan karpuza sıcak havaların etkisiyle talebin artacağına inandığını sözlerine ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı