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Yerel

Çiftçi vatandaş tarla sürerken feci şekilde can verdi

Kilis'te tarla süren bir kişi, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu aracın altında kalarak yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-28 15:05:00 -
Çiftçi vatandaş tarla sürerken feci şekilde can verdi

Kilis'in Musabeyli ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Gündeğer köyünde tarla süren Ökkeş Yıldız yönetimindeki 79 DS 502 plakalı traktör devrildi.

Otopsi için morga kaldırıldı

Traktörün altında kalan sürücü, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Yıldız'ın cenazesi, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Kilis Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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