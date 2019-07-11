Çiftçi dostu yayın hayatına başladı

Tarım, hayvancılık, gıda, çevre ve desteklemelerle ilgili haberlerin yer alacağı www.ciftcidostu.com adlı internet sitesi yayın hayatına başladı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, sitenin, tarım sektörünün içinde bulunduğu durumu aktarmak, üreticilerin sorun ve sıkıntılarını doğrudan kamuoyuyla paylaşmak, çiftçi ile tüketici arasında güçlü köprü kurmak amacıyla kurulduğu ifade edildi.

Üretimden, üreticiden, çiftçiden, yetiştiriciden taraf olacak siteyle ilgili açıklamada şunlar kaydedildi:

"Sitede yer alan analiz, haber ve araştırmalar, alanında deneyimli profesyonel bir ekip tarafından hazırlanmaktadır. Çiftçinin yanında, üretimin, tarımın, hayvancılığın, sağlıklı gıda üretiminin yanında, ithal eden değil üreten ülkenin yanında olacak haber sitesi, tarım sektörü adına atılan olumlu adımı destekleyecek ancak sorunları da özgürce dile getirecek.

Tarım sektörüne özgün haberlerle ışık tutmaya çalışacağız. Küçük çaplı üreticiden büyük tarım arazi sahiplerine, dev çiftlik yöneticilerine kadar her alanda yaşananları aktarmaya üreticinin, çiftçinin ve tüketicinin sesi olmaya çalışacağız."

Çiftçi dostu belediyeler de olacak

www.ciftcidostu.com tarım haberleri sitesinin "Kendi kendine yeten Türkiye’nin yeniden eski tarımsal gücüne kavuşması için mücadele vereceği" belirtildi.

Açıklamada, yakın zamanda site bünyesinde oluşturulacak "Çiftçi Dostu Belediyeler"kategorisi ile ülkede çiftçinin üretimin yanında olan belediyelerin de yaptıkları güzel çalışmalarla tanıtılacağı, örnek gösterileceği ve alkışlanacağı vurgulandı.