Çiftçi destek ödemeleri ne zaman yatacak?
Çiftçi destek ödemeleri ne zaman yapılacak? Sorusu binlerce çiftçi tarafından merak edilmekteydi. Çiftçi destek ödemelerine ilişkin son dakika açıklaması Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yapıldı. Bakan Bekir Pakdemirli, TC. Kimlik numarasının son hanesine göre Çiftçi destek ödemeleri verileceği tarihi açıkladı. İşte detaylar.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yağlı tohumlu bitkiler desteği ve Tarımsal Sulama Elektrik Desteği kapsamında üreticilere bugün 18.00’dan sonra toplamda 1 milyar 469 milyon 303 bin TL ödeme yapılacağını duyurdub Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yağlı tohumlu bitkiler desteği ve Tarımsal Sulama Elektrik Desteği kapsamında üreticilere bugün 18.00’dan sonra toplamda 1 milyar 469 milyon 303 bin TL ödeme yapılacağını duyurdu.
TC kimlik numarasına göre ödemeler yapılacak
"Yağlı tohumlu bitkiler desteği kapsamında 50 bin 629 üreticimize 1 milyar 434 milyon lira ödeyeceğiz. Tarımsal Sulama Elektrik Desteği kapsamında ise 35 milyon 303 bin lirayı üreticilerimizin hesaplarına yatıracağız" diyen Bakan Pakdemirli, toplamda ödenecek 1 milyar 469 milyon 303 bin liranın, TC kimlik numarasının son hanesine göre üreticilerimizin hesabına aktarılacağını da belirtti.
Bakan Pakdemirli, 2020 yılı başından bu yana ödenen destek miktarını da açıkladı; "Böylece 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren ödenen toplam destekleme tutarı 15,2 Milyar TL'ye ulaşarak; 22 Milyar TL Tarımsal Destekleme Bütçesinin %69,5'lik kısmı ödenmiş olacak" dedi.
Yağlı tohumlu bitkiler TC kimlik numarası son hasenine göre şu tarihlerde ödenecek.
0-2 0 1 3 5 7 9 19 Haziran 2020 Saat 18:00'dan sonra
4-6 4-6 26 Haziran 2020 Saat 18:00'dan sonra
8 8 03 Temmuz 2020 Saat 18:00'dan sonra