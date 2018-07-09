Çift yumurta ikizlerinin özellikleri nelerdir?

Temel olarak çift yumurta ikizleri genetik olarak birbirlerinden farklıdırlar.

Çift yumurta ikizlerinin farklı zamanda doğan kardeşler gibi aynı ya da farklı cinsiyette olabilirler. Çift yumurta ikizlerinde en sık görülen 1 kız 1 erkek durumudur.

Parmak izleri birbirlerinden farklıdır. Zaten tek yumurta ikizlerinin de parmak izleri farklıdır.

Birbirlerine olan fiziksel benzerlikleri farklı zamanda doğan iki kardeş gibidir. Birbirlerine fazla derecede de benzeyebilirler ya da birbirlerine hiç benzemeyebilirler.

Çift yumurta ikizleri rahim içerisinde farklı iki su kesesinde geliştikleri için gelişme süresi boyunca birbirlerine herhangi bir temasları olmamaktadır. Anne karnında gelişme süresi boyunca bebekleri besleyen plasenta denilen yapıdan iki tane vardır.

Bebeklerin çift yumurta ikizi olduklarına 10 haftadan sonra zarların farklılıklarına bakılarak karar verilebilmektedir. Dİğer seçenek olarak eğer cinsiyetlerinin farklı olduğu belirlenirse kesin olarak çift yumurta ikizi oldukları sonucu çıkarılmaktadır.

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