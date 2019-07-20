Çift maaş alıyor! CHP'li Belediye Başkanı kendisini şirkete müdür yaptı

İzmir’in CHP’li Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, meclis kararıyla kendisini belediye şirketine müdür olarak atadı.

Getirdiği maddeyle müdür oldu

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde İzmir'in Karaburun ilçesine Belediye Başkanı seçilen CHP'li İlkay Girgin Erdoğan, tartışmalara neden olan bir karara imza attı. Aynı zamanda avukat olan CHP'li kadın başkan, meclis toplantısının gündemine getirdiği bir maddeyle kendisini belediyenin personel şirketinin müdürlüğüne atadı.

7 bin 500 lira müdür maaşı

CHP’li başkan, 8 bin liralık maaşı dışında 7 bin 500 lira da müdür maaşı alıyor.