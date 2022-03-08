Ciddi bir tedarikçi olarak daha fazla öne çıkacağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin globalde çok ciddi bir tedarikçi olarak daha fazla ön plana çıkacağını vurgulayarak, “Burada bizim ürettiğimiz ürünlerin kalitesi, sürdürülebilirliği, çevreye saygısı çok önemli. Artık firmalar sadece bir ürünü satın almayı ya da bir ürünü ucuza almayı düşünmüyor. Daha çevreye saygılı ve sürdürülebilir ürünleri müşteriyle buluşturmak istiyor. Bu manada da Türkiye’deki tedarikçilerin üretimlerine çok daha fazla dikkat etmesi lazım” dedi.