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Teknoloji Ciddi bir tedarikçi olarak daha fazla öne çıkacağız
Teknoloji

Ciddi bir tedarikçi olarak daha fazla öne çıkacağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin globalde çok ciddi bir tedarikçi olarak daha fazla ön plana çıkacağını vurgulayarak, “Burada bizim ürettiğimiz ürünlerin kalitesi, sürdürülebilirliği, çevreye saygısı çok önemli. Artık firmalar sadece bir ürünü satın almayı ya da bir ürünü ucuza almayı düşünmüyor. Daha çevreye saygılı ve sürdürülebilir ürünleri müşteriyle buluşturmak istiyor. Bu manada da Türkiye’deki tedarikçilerin üretimlerine çok daha fazla dikkat etmesi lazım” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-08 13:27:00 -
Ciddi bir tedarikçi olarak daha fazla öne çıkacağız

Varank, Ekoteks Laboratuvar Merkezi’ne yaptığı ziyarette ayrıca “Salgınla beraber Türkiye’yi bir üretim üssü yapma planımız var. Bu planımıza göre tekstil ve hazır giyim konfeksiyon sektörü de daha fazla gelişerek ülkemizin ekonomisine katkı sağlayacak” şeklinde konuştu.
Öte yandan takvim etkilerinden arındırılmış sanayide çalışan kişi başına üretim endeksi, geçen yılın dördüncü çeyreğinde 2020’nin aynı dönemine kıyasla yüzde 4.2 yükseldi.

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