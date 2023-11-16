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Yaşam Ciddi bir tazminat ödeyebilirsiniz! Kombinizi açmazsanız başınız derde girebilir
Yaşam

Ciddi bir tazminat ödeyebilirsiniz! Kombinizi açmazsanız başınız derde girebilir

Yeniakit Publisher
2023-11-16 10:34:00 -
Ciddi bir tazminat ödeyebilirsiniz! Kombinizi açmazsanız başınız derde girebilir

Kışın kombi kullanmayan komşular hakkında dava açılabiliyor.

Erzurum Barosu'na kayıtlı avukatlardan Şeymanur Yılmaz, ferdi kombi kullanıp, hiç çalıştırmayan komşuya dava açılabileceğini belirterek, "Normalde aylık 2 bin liralık ısıtma gideri olan bir kişi, 3 bin lira yakmak zorunda kalıyorsa bu zararın tazminini isteyebilir" dedi.

Erzurum Barosu avukatlarından Şeymanur Yılmaz, kat maliklerinin kombi yakmayan komşusuna karşı dava açabilme hakkı olduğunu belirtti. Her şehirde İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararları olduğunu, dış ortam sıcaklığının belli bir derecenin altına düşmesi halinde, ısıtma sistemlerinin çalıştırılması yönünde de karar olduğunu hatırlatan Yılmaz, bu derecenin 15 olarak belirlendiğini söyledi. Kat Mülkiyeti Kanunu'nca da komşuların birbirini rahatsız etmeden konutlarını kullanmaları gerektiğini anlatan Yılmaz, binada oturup, ferdi kombi kullanan bir kişinin kombi çalıştırmaması halinde, yan-alt-üst komşusu sayesinde ısınmasının doğruluk ve dürüstlük kurallarına aykırı olduğunu belirtti.

Kombi yakmayan komşuya dava

Avukat Yılmaz, "Kaloriferi yakmayan kişi, komşusunun daha fazla yakmasına sebebiyet veriyor. Bu kişi, Kat Mülkiyeti Kanunu açısından komşularına zarar vermiş duruma düşüyor. Yine ilgili kanun gereği kaloriferi yakan komşu, ana taşınmazın bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesine başvurarak hakimin müdahalesini isteyebilir. 'Komşum, kaloriferini hiç yakmıyor. Bundan dolayı daha fazla yakmak durumunda kalıyorum. Sayemde o ısınıyor, bense daha az ısınıyorum. Buna müdahale edin' diyerek müracaatta bulunabilir. Sulh hukuk hakimi, komşunun konutunu mevsim koşullarına uygun kullanmadığına karar verip, yaptığını sonlandırmasını isteyebilir" dedi.

Maddi zarar talebi

​Davacının maddi zarar talebinde de bulunabileceğini anlatan Yılmaz, "Apartman sakini, komşusu yüzünden maddi zarara uğramışsa bu maddi zararın giderilmesi için ayrıca hakkını arayabilir. Normalde aylık 2 bin liralık ısıtma gideri olan bir kişi, 3 bin lira yakmak zorunda kalıyorsa bu zararın tazminini isteyebilir. Bunun yanında evin yeterince ısınmamasından kaynaklı meydana gelebilecek hastalıkların faturası da istenebilir. Konutta yaşayan kişi, hastalığının sebebini kombisini yakmayan komşusu olduğunu tespit eder; bunu da delillendirirse ayrıca sağlık harcamalarını da ödemesini isteyebilir" diye konuştu.

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