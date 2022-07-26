Cidde'de kavurucu sıcakla mücadele için geliştirilen ilginç yöntem!
Hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı Cidde'de, serinlemek için sokaklara dikilen direklerin üzerine su püskürtme aletleri yerleştirildi. İlginç yöntemin yer aldığı video, sosyal medyanın en çok izlenilenleri arasına girdi.
Suudi Arabistan'ın ikinci büyük şehri Cidde'de yazın gelmesi ile birlikte hava sıcaklığı 40 dereceye kadar ulaştı.
Kentte sıcaklıkla mücadelede dikkat çeken bir yöntem geliştirildi. Sokaklara kurulan su püskürtme aletleri, Ciddelileri bir nebze olsun serinletiyor.
Öte yandan Cidde sokaklarında direkler üzerine kurulan sistemin görüntüleri sosyal medyanın en çok izlenilenleri arasına girdi.