Çiçeklerin dili
Çiçeklerin ne anlam ifade ettiğini sizler için araştırdık...22 Aralık 2018 Cumartesi 12:10
AÇELYA: Nefse hakimiyet. /"Herşey bitti!"
ADAÇAYI: Eşler arasıında "Biz iyi bir aileyiz" mesajıdır.
AKASYA (Pembe veya Kırmızı): Güzellik, incelik; "Seni beğeniyorum"..
AKASYA (Beyaz): Dostluk; "Bizimki temiz bir sevgi..."
ANANAS: "Sen kusursuz birisin!"
ARDIÇ: "Seni koruyacağım!"
AYÇİÇEĞİ: “Kölen olayım!”
BİBERİYE: Anma, hatırlama..
ÇAN ÇİÇEĞİ: “Sadakatle bağlıyım!”
ÇİNGÜLÜ: “Zarif ve çok güzelsin!"
ÇUHA ÇİÇEĞİ: “Çok güzelsin.”
DEFNE: Terfi eden kişileri tebrik; “şan, ün, görkem” anlamı taşır.
EĞRELTİ OTU: Samimiyet.
ERİK: “Sözüme daima sadık kalacağım.”
FESLEĞEN: İyi dilekte bulunmak..
FINDIK: “Barışmak istiyorum!”
FULYA: “N’olur, geri dön!”
GARDENYA: “Beni unutma...”
GELİN EL ÇİÇEĞİ: “Mutlu olabiliriz.”
GÜL: Sevgiyi ifade eder.
GÜL (Pembe): “Arkadaşımsın.”
GÜL (Kırmızı): “Seni seviyorum..”
GÜL (Kırmızı ve Beyaz): Sevda
GÜL GONCASI (Kırmızı): Gençlik ve güzellik..
HANIMELİ: “Sana olan bağlılığım sonsuza kadar sürecek.”
HERCAİ MENEKŞE: “Beynimi işgal ediyorsun; ama ben bu durumdan şikayetçi değilim...”
IHLAMUR: Evli çiftler için “Seni seviyorum” anlamı taşır.
KAMELYA: “Kusursuz bir eşsin!”
KARANFİL: Kişinin kendine olan öz saygısını ve güzelliği ifade eder.
KARAÇALI: “Dostluğumuz uzun ömürlü olsun!”
KARANFİL (Koyu Kırmızı): “Kalbimi kırdın!”
KARANFİL (Pembe): “Seni unutmayacağım...”
KARANFİL (Kırçıllı): “Üzgünüm, ama bitmek zorunda...”
KARANFİL (Sarı): “Beni hayal kırıklığına uğrattın!”
KREZENTEM (Beyaz): “Bana gerçeği söyle!”
LALE: Aşkı ifade eder.
LALE (Kırmızı): “Aşkımı itiraf etmek istiyorum!”
LALE (Alacalı):”Gözlerin çok güzel.”
LALE (Sarı): Umutsuz aşkı ifade eder.
LEYLAK (Mor): “Sana ilk görüşte aşık oldum!”
LEYLAK (Beyaz): “Hoş ve namuslu birisin.”
MENEKŞE: Alçakgönüllülüğü ifade eder.
MENEKŞE (Mavi): Sadakat
MENEKŞE (Mor): “Düşüncelerimi zaptettin!”
MELEKOTU: “İlham kaynağımsın.”
MERSİN AĞACI: “Çok mutluyum, çünkü seni seviyorum!”
MİMOZA: “Fazla alıngansın!”
NANE: “Sana karşı içimde sıcak hisler besliyorum.”
NERGİS: “Saygılarımla...”
ORKİDE: “Sevdiğim, sen çok güzelsin, sen çok özelsin!”
ÖKSEKOTU: “Sorunların üstesinden geleceğim.”
PAPATYA: Temiz bir kalbin simgesi.
PAPATYA (Bahçe): “Fikirlerini paylaşıyorum.”
PETUNYA: “Umudunu yitirme!”
PORTAKAL: “Ben de seni seviyorum.”
REZENE: Övgüye değer.
SARDUNYA: “İçin rahat olsun, her zaman yanındayım!”
YASEMİN: “Güzel ve çekicisin.”
YENİBAHAR: “Acını paylaşıyorum.”
ZAMBAK (Sarı): Neşe ve nezaket
ZEYTİN: “Haydi barışalım!”
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