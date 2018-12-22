Çiçeklerin dili

AÇELYA: Nefse hakimiyet. /"Herşey bitti!"

ADAÇAYI: Eşler arasıında "Biz iyi bir aileyiz" mesajıdır.

AKASYA (Pembe veya Kırmızı): Güzellik, incelik; "Seni beğeniyorum"..

AKASYA (Beyaz): Dostluk; "Bizimki temiz bir sevgi..."

ANANAS: "Sen kusursuz birisin!"

ARDIÇ: "Seni koruyacağım!"

AYÇİÇEĞİ: “Kölen olayım!”

BİBERİYE: Anma, hatırlama..

ÇAN ÇİÇEĞİ: “Sadakatle bağlıyım!”

ÇİNGÜLÜ: “Zarif ve çok güzelsin!"

ÇUHA ÇİÇEĞİ: “Çok güzelsin.”

DEFNE: Terfi eden kişileri tebrik; “şan, ün, görkem” anlamı taşır.

EĞRELTİ OTU: Samimiyet.

ERİK: “Sözüme daima sadık kalacağım.”

FESLEĞEN: İyi dilekte bulunmak..

FINDIK: “Barışmak istiyorum!”

FULYA: “N’olur, geri dön!”

GARDENYA: “Beni unutma...”

GELİN EL ÇİÇEĞİ: “Mutlu olabiliriz.”

GÜL: Sevgiyi ifade eder.

GÜL (Pembe): “Arkadaşımsın.”

GÜL (Kırmızı): “Seni seviyorum..”

GÜL (Kırmızı ve Beyaz): Sevda

GÜL GONCASI (Kırmızı): Gençlik ve güzellik..

HANIMELİ: “Sana olan bağlılığım sonsuza kadar sürecek.”

HERCAİ MENEKŞE: “Beynimi işgal ediyorsun; ama ben bu durumdan şikayetçi değilim...”

IHLAMUR: Evli çiftler için “Seni seviyorum” anlamı taşır.

KAMELYA: “Kusursuz bir eşsin!”

KARANFİL: Kişinin kendine olan öz saygısını ve güzelliği ifade eder.

KARAÇALI: “Dostluğumuz uzun ömürlü olsun!”

KARANFİL (Koyu Kırmızı): “Kalbimi kırdın!”

KARANFİL (Pembe): “Seni unutmayacağım...”

KARANFİL (Kırçıllı): “Üzgünüm, ama bitmek zorunda...”

KARANFİL (Sarı): “Beni hayal kırıklığına uğrattın!”

KREZENTEM (Beyaz): “Bana gerçeği söyle!”

LALE: Aşkı ifade eder.

LALE (Kırmızı): “Aşkımı itiraf etmek istiyorum!”

LALE (Alacalı):”Gözlerin çok güzel.”

LALE (Sarı): Umutsuz aşkı ifade eder.

LEYLAK (Mor): “Sana ilk görüşte aşık oldum!”

LEYLAK (Beyaz): “Hoş ve namuslu birisin.”

MENEKŞE: Alçakgönüllülüğü ifade eder.

MENEKŞE (Mavi): Sadakat

MENEKŞE (Mor): “Düşüncelerimi zaptettin!”

MELEKOTU: “İlham kaynağımsın.”

MERSİN AĞACI: “Çok mutluyum, çünkü seni seviyorum!”

MİMOZA: “Fazla alıngansın!”

NANE: “Sana karşı içimde sıcak hisler besliyorum.”

NERGİS: “Saygılarımla...”

ORKİDE: “Sevdiğim, sen çok güzelsin, sen çok özelsin!”

ÖKSEKOTU: “Sorunların üstesinden geleceğim.”

PAPATYA: Temiz bir kalbin simgesi.

PAPATYA (Bahçe): “Fikirlerini paylaşıyorum.”

PETUNYA: “Umudunu yitirme!”

PORTAKAL: “Ben de seni seviyorum.”

REZENE: Övgüye değer.

SARDUNYA: “İçin rahat olsun, her zaman yanındayım!”

YASEMİN: “Güzel ve çekicisin.”

YENİBAHAR: “Acını paylaşıyorum.”

ZAMBAK (Sarı): Neşe ve nezaket

ZEYTİN: “Haydi barışalım!”