Çiçekdağı Belediyesi, 2 bin kişiye aşure dağıttı Kırşehir’in Çiçekdağı ilçe Belediyesi, Muharrem ayı nedeniyle ilçe meydanında 2 bin kişiye aşure dağıttı.

Kırşehir’in Çiçekdağı ilçe Belediyesi, Muharrem ayı nedeniyle ilçe meydanında 2 bin kişiye aşure dağıttı.

Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, kazanlarla çarşı meydanına getirilen aşureyi görevlilerle birlikte dağıttı. Başkan Hakanoğlu, muharrem ayında geleneksel hale getirilen aşure etkinliğinin bu yıl da ilçenin farklı noktalarında gerçekleştirildiğini söyledi.

İlçede yaklaşık 2 bin kişiye aşure dağıtımı yapıldığını anlatan Başkan Hasan Hakanoğlu; "Muharrem ayı dolayısıyla Çiçekdağı Belediyesi olarak aşure günü programını çarşı meydanında gerçekleştirdik. Aşure günü toplumu birbiriyle kucaklaştıran önemli günlerimizden birisi. Bugün de aşure günü münasebetiyle vatandaşlarımızla bir araya gelme fırsatı bulduk. Rabbim bizleri birlikten, beraberlikten, iyilikten, güzellikten ayırmasın. Muharrem ayının Türk-İslam alemine hayırlı olmasını temenni ediyorum"dedi.

Aşure dağıtım programına; Kaymakam Erkan Adıbelli, AK Parti Çiçekdağı İlçe Başkanı Hüseyin Keskin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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