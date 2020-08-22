Doğum günü, özel gün kutlamaları, yeni iş gibi durumlarda milyonlarca kişi yakınlarına çiçek ya da yenilebilir çiçekler göndermeyi tercih ediyor. Çiçek gönderimi denildiğinde akla gelen ilk internet siteleri arasında ise Çiçek Sepeti yer alıyor. Peki, Çiçek Sepeti kaç taksit yapıyor?

Çiçek sepeti nasıl sipariş verilir?

ciceksepeti.com üzerinden çiçek, kitap, yenilebilir çiçek, giysi, ayakkabı, parfüm, aksesuar, kırtasiye, anne-bebek ürünleri, oyuncak gibi pek çok kategoride binlerce ürün satılıyor. Beğendiğiniz ürünü sepete attıktan sonra sepete gidip alışverişinizi tamamlayabilirsiniz.

Çiçek sepeti nasıl üye olunur?

Çiçek sepetine sayfasına geldiğinizde sağ üst kısımda üyelik kısmına tıklayınız. Ardından siteye üye olabilirsiniz.

Çiçek sepeti üye olmadan sipariş verilebilir mi?

Çiçek sepetinden sipariş vermek için illa siteye üye olmanız gerekmiyor. Üye olmadan sipariş vermeniz mümkün.

Çiçek sepeti aynı gün teslimat var mı?

Çiçek sepetinde konsept çiçeklerin aynı gün teslim edilmesi yönünde. Çiçek ve yenilebilir çiçekler aynı gün teslimatla Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırılıyor. Ancak diğer ürünlerin hepsinde aynı gün teslimat seçeneği bulunmuyor. İl ve bölgeye göre bazı ürünleri aynı gün teslim alabilirsiniz.

Çiçek sepeti aynı gün teslimat olan bölgeler

Çiçek siparişi dışındaki diğer ürünlerin bazılarında aynı gün teslimat özelliği bulunuyor. Genellikle aynı gün teslimat büyük şehirlerdeki bazı bölgeler için geçerli.

Çiçek sepeti kaç taksit yapıyor?

Çiçek Sepeti müşterilerine taksit seçenekleri de sunuyor. Taksit sayıları çiçek sepeti ve bankalarla yapılan anlaşmalara göre farklılık gösteriyor. Çiçek sepetinde 12 aya kadar taksit yapılabiliyor.

Çiçek sepeti doğum günü hediyeleri

Sevdiklerine doğum günü hediyesi arayanlar çiçek sepetinde bu tarz hediyeliklerin olup olmadığını merak ediyor. Daha önce de belirttiğimiz gibi Çiçek sepetinde yalnızca çiçek değil pek çok kategoride onlarca ürün bulunuyor. Doğum günü hediyesi içinse sitede çok farklı ürünler, tasarım aksesuarları bulunuyor.

Çiçek sepeti çelenk gönder

Düğün, nişan, kına, açılış, toplantı gibi özel günlerde pek çok kişi çelenk göndermeyi uygun görüyor. Çiçek sepeti üzerinden farklı boyut ve renklerde birçok çeşit çelenk bulunuyor. Çelenkler hazırlandıktan sonra teslim öncesi müşterilere fotoğrafları mesaj yoluyla gönderiliyor.

Çiçek sepeti yapay çiçek

Çiçek sepetinde yalnızca canlı çiçek değil yapay çiçek ve ağaçlar da bulunuyor.

Çiçek sepeti yenilebilir çiçek

Özel günlerde bazı kişiler çiçek yerine yenilebilen çiçeklerden yani kek ve çikolatalardan göndermek istiyor. Çiçek Sepeti’nde aynı gün teslim yenilebilir çiçekler bulunuyor.

Çiçek sepeti gönderi sorgula

Çiçek sepetinden sipariş verenler gönderilerinin durumlarını merak ediyor. Çiçek sepeti anasayfasının üst kısmında bulunan sipariş takibi kısmından siparişinizin durumunu kontrol edebilirsiniz.

Çiçek sepeti adres değişikliği

Çiçek Sepeti’nden verdiğiniz siparişlerde belli bir süre adres değişikliği yapma hakkınız bulunuyor. Çiçek hazırlık sürecine girmeden önce siparişler sayfanızdan adres değişikliğini kolayca yapabilirsiniz. Ancak hazırlık sürecine giren çiçekler için adres değiştirmeniz mümkün değil.

Çiçek sepeti sipariş iptali

Sipariş takip sayfasından henüz hazırlık aşamasına geçmeyen çiçeklerin iptalini yapabilirsiniz.

Çiçek Sepeti abonelik nedir? | Çiçek sepeti abone gönderim ne kadar?

Çiçek sepeti’nde abonelik uygulaması başladı. Arzu ettiğiniz aranjmanların düzenli olarak teslimatına yönelik bu uygulama pek çok kişinin beğenisini topladı. Abonelik fiyatlarına yılda bir kez zam yapılıyor. Fiyatlar seçilen çiçeğe göre farklılık gösterebiliyor.

Çiçek sepetinde nasıl satıcı olunur?

Çiçeksepeti üzerinde mağaza açmak isteyen pek çok kişi bulunuyor. Çiçek Sepeti’nde mağaza açıp satış yapmanız son derece kolay. Çiçek sepetinde mağaza açmak için “ciceksepeti.com/ciceksepetinde-satis-yap” sayfasına giriş yapmanız gerekiyor.