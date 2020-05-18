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Çiçek hırsızına afişle önce çağrı, sonra teşekkür

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde çiçek hırsızı kameraya yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 13:20:10 -
Çiçek hırsızına afişle önce çağrı, sonra teşekkür

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde çiçek hırsızı kameraya yakalandı. Mağdur esnaf önce hırsıza afişle çağrıda bulundu. Çağrıdaki mesajı alan hırsız çiçeği yerine bırakınca esnaf bu sefer hırsıza teşekkür pankartı açtı.


Bayramiç Lonca Sokak’ta bir esnaf, işyerinin önünde bulunan çiçekleri çalan hırsıza afişle uyarıda bulundu. Çiçeklerin geri getirildiğini gören işyeri sahibi, ikinci mesajla çiçek hırsızına teşekkür etti.


Atatürk Caddesi Lonca Sokak üzerinde bir esnafın çiçek hırsızıyla diyaloğu ilgi çekti. Esnaf, işyerinin önünde bulunan çiçekleri alan hırsıza hitaben hazırladığı afişe, "Çiçek hırsızı, kamerada tespit edildin. Hemen geri getirmezsen emniyete gideceğim" mesajı yazdı. Mesajı okuduğu anlaşılan hırsın gece çaldığı çiçekleri geri getirmiş olduğunu gören işyeri sahibi, ikinci mesajla hırsıza "Çiçek hırsızına çiçeklerimizi getirdiği için teşekkürler" mesajı yazdı.


Dikkat çeken tabelayı okuyan vatandaşlar ise olay yerinden gülümseyerek ayrıldı.

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