Çiçek coşturan kuru maya: Saatler içinde çiçekler güzel olsun isteyenler... O bilgiler, kullanımı bakın ne!

Çiçek coşturan mutfaklarımızın vazgeçilmezi kuru mayanın hamur kabartmak dışında çiçek, bitki besinine kadar pek çok faydasının olduğu birçok insan tarafından defalarca denenmiş alınan olumlu sonuçlar neticesinde kabul edilmiş bir gerçektir.

Yapan çiçek çoşturuyor!

İçerisinde bol miktarda bulan vitamin (özellikle b vitaminleri ) ve minareler sayesinde cilt bakımında da çok faydalı olan kuru maya çiçekleriniz için harika bir çiçek coşturandır. İçerisindeki aktif maya mantarlarının varlığı nedeniyle kuru maya toprakla bir araya geldiğinde organik ayrıştırma süreci hızlanıyor. Toprak, ürünlerin büyümesi için gerekli olan besini hızlı bir şekilde bitkiye veriyor.

Kuru maya çiçeklere faydası azot ve potasyum gibi elementler toprakla buluşup bitki gelişimine olumlu katkılar sağlıyor. Bitkilerinizin kök gelişimini hızlandırıyor. Hastalıklara karşı direnci artan bitkiler daha sağlıklı ve hızlı büyüyüp gelişiyor.

Sadece iki malzeme ile tüm evlerde rahatlıkla hazırlayabileceğiniz bu sihirli karışımı hazırlamak için gerekli olan malzemeler şunlardır 1 yemek kaşığı yada 1 paket (10 gr.) kuru maya 3 litre su.

Başka bir vitamin ürünü kullanıyorsanız ayda bir kullanmıyorsanız da 15 günde bir bitkilerinizi bu karışımla sulayabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken 2 önemli husus bulunuyor; birincisi sulama yapılırken bitkinin yapraklarına suyu kesinlikle değdirmeden direkt toprağı sulamalısınız, ikincisi saksının altında biriken suyu bekletmemelisiniz aksi taktir de böceklenme ve koku oluşur.

Karışımı yılbaşı çiçeği, barış çiçeği, barış çiçeği, orkide, para çiçeği, kalonşo, şeflera, yuka çiçeği gibi istediğiniz tüm bitkilerde besin takviyesi olarak sulama koşullarına dikkat ederek kullanabilirsiniz.

Haşladığınız yumurtanın içinde bulunan mineral ve kalsiyum bitkiler için de çok sağlıklıdır. Haşladığınız yumurtanın suyunu soğuması için beklettikten sonra balkonunuzda bulunan çiçeklerinize dökebilirsiniz. Böylece ne kadar sağlıklı ve hızlı büyüdüğünü göreceksiniz. Özellikle menekşe ve sardunyalarda çoşturucu etkisi bulunmakta . Ayrıca soyduğunuz yumurta kabuklarını dövüp çiçeğin gövdesine atabilirsiniz.