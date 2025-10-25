Emekli zammı artışı için paylaşım: Ocak artışı 4 formül tek tek açıklandı: SSK, Bağkur, EYT'li ve 4C'li için yeni tablo bakın ne oldu

Emekli, SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2026 yılına hangi maaşlarla gireceklerini merak ediyor. Merkez Bankası raporları ve geçtiğimiz günler, Yeni Orta Vadeli Program çerçevesinde yapılan paylaşıma göre ocak zammı için dört farklı senaryo masada. Yüzde 7,14 ile yüzde 11,3 arasında değişen oranlara göre en düşük emekli aylığının 18 bin liraya yaklaşması bekleniyor.