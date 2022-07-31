Çiçek coşturan kuru maya ile bitki besini yapımı: Kahve telve, yumurta kabukları ile tarif

İçerisinde bol miktarda bulan vitamin (özellikle b vitaminleri ) ve minareler sayesinde cilt bakımında da çok faydalı olan kuru maya çiçekleriniz için harika bir çiçek coşturandır. İçerisindeki aktif maya mantarlarının varlığı nedeniyle kuru maya toprakla bir araya geldiğinde organik ayrıştırma süreci hızlanıyor. Toprak, ürünlerin büyümesi için gerekli olan besini hızlı bir şekilde bitkiye veriyor.

Kuru maya çiçeklere faydası azot ve potasyum gibi elementler toprakla buluşup bitki gelişimine olumlu katkılar sağlıyor. Bitkilerinizin kök gelişimini hızlandırıyor. Hastalıklara karşı direnci artan bitkiler daha sağlıklı ve hızlı büyüyüp gelişiyor.

Evde doğal çiçek coşturan tarif

Sadece iki malzeme ile tüm evlerde rahatlıkla hazırlayabileceğiniz karışımı hazırlamak için gerekli olan malzemeler şunlardır:

-1 yemek kaşığı yada 1 paket (10 gr.) kuru maya

-3 litre su.

Başka bir vitamin ürünü kullanıyorsanız ayda bir kullanmıyorsanız da 15 günde bir bitkilerinizi bu karışımla sulayabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken 2 önemli husus bulunuyor; birincisi sulama yapılırken bitkinin yapraklarına suyu kesinlikle değdirmeden direkt toprağı sulamalısınız, ikincisi saksının altında biriken suyu bekletmemelisiniz aksi taktir de böceklenme ve koku oluşur.

Bu karışımı yılbaşı çiçeği, barış çiçeği, barış çiçeği, orkide, para çiçeği, kalonşo, şeflera, yuka çiçeği gibi istediğiniz tüm bitkilerde besin takviyesi olarak sulama koşullarına dikkat ederek kullanabilirsiniz. Öncelikle çocuklu evler başta olmak üzere kimyasal ürün hassasiyeti bulunan çiçek severlerin rahatlıkla hazırlayıp gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz.

Kahve telvesi çiçeklere iyi gelir mi?

Esas olarak, kahve telvesi toprak faunası tarafından bitkilerin kullanabileceği şekilde ayrıştırılabildiği için gübre olarak kullanılabilen bitkisel bir atık maddedir. Ancak, diğer bitki atıklarından özellikle farklı değildir. Bunlar aynı zamanda gübre olarak kullanılma ve toprağı iyileştirme potansiyeline de sahiptir. Fakat Melbourne Üniversitesi'ndeki toprak araştırmacıları, kahve telvesini brokoli, pırasa, turp, viyola ve ayçiçeği toprağına doğrudan uyguladılar. Kahve telveleri toprağın tutabileceği su miktarını artırıyor gibi görünse de sonucunda beş tür bitkinin de büyümesini engelledi.

Yumurta kabuğu ise;

Yumurta kabuğu gübresi, mükemmel bir kalsiyum gübresidir. Bunun nedeni, yumurta kabuklarının% 80'den fazla kolay sindirilebilir kalsiyumun yanı sıra çinko, flor, kükürt ve silikon içermesidir. Böyle bir gübre hem bahçe hem de saksı bitkilerini beslemek için mükemmeldir,% 100 doğaldır ve hazırlanması çok kolaydır.