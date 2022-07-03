Çiçek coşturan karışım tarifler! Kuru maya, kahve telve, yumurta kabukları ile çiçek coşturma

Evde renk renk çiçekler yetiştirenler, saksılarda enfes meyve ve sebzeleri elleriyle büyütenler, kısacası evine yeşilin her tonunu konuk etmeyi, bitki yetiştirmeyi sevenler bilir, .

Evde çiçek ve bitki yetiştirmeyi sevenler onların adeta bir bebek gibi özel ilgi beklediğini çok iyi bilirler.

Çiçek coşturan, bitkilerin ihtiyacı olan bitki besini takviyesini sağlayan gübredir. Günümüzde çiçekçilerde paketlenmiş, kullanıma hazır olarak satılan gübreler bulmak mümkün. Ancak dilerseniz evdeki besinleri de çiçek coşturan olarak kullanabilirsiniz.

Peki çiçek coşturan nasıl yapılır, denenmiş çiçek coşturan tarifi var mıdır? Bugün sizler için denenmiş ve verim alınmış çiçek coşturan tariflerini derledik. Çiçeklerinizin ve bitkilerinizin hızlı büyümesini, canlı bir görünüm kazanmasını istiyorsanız bu formüllerden birini mutlaka denemelisiniz.

Yumurta kabukları ile çiçek coşturma

Yumurta kabuklarını birçok kişi gibi siz de düşünmeden çöpe gönderiyorsunuz değil mi? Fakat bu çöpe atılan yumurta kabukları, kahve çekirdekleriyle birleşince bitkileriniz için doğal bir ilaç hazırlanmış olacaksınız.

12 adet yumurta kabuğunu sudan geçirin ve kahve çekirdekleriyle (bir kase) birlikte blender'dan geçirin. Karışım pürüzsüz bir hal alana kadar karıştırmaya devam edin. Blender'ın içine az bir miktar su ilave edip son bir kez daha blender'dan geçirin.

Hazırladığınız karışımı bitkilerin toprağına eşit şekilde paylaştırın. Bu sayede hem bitkileriniz canlanacak hem de haşereler topraktan uzaklaşacaklardır. Yumurta kabukları doğrudan toprağa kalsiyum sağlar. Kısa sürede bitkileriniz daha güçlü bir hal alacaklardır.

Kuru maya ile çiçek coşturan nasıl yapılır?

Kuru mayanın bitkilere pek çok faydası var. “Çiçek coşturan” adıyla da bilinen kuru maya bitki besini yapımı oldukça kolay.

Siz de çiçeklerinize besin takviyesi olarak kuru maya kullanabilirsiniz. Çiçeklerinizin açmasını, hastalıklara karşı dirençli olmasını ve hızlı büyümesini sağlayacak kuru maya ile bitki besini tarifini çok beğeneceksiniz. İşte kuru mayanın bitkilere faydaları ve yapılışı…

Kuru maya sadece hamur kabartma olarak kullanılmıyor. Cilt bakımından bitki besinine pek çok konuda faydaları var. Vitamin ve mineral bakımından zengin olan mayayı bitki besini olarak şu şekilde hazırlayabilirsiniz;

KURU MAYA İLE BİTKİ BESİNİ NASIL YAPILIR?

2 litre suya 2 yemek kaşığı olacak kadar ya da 2 paket kadar kuru maya ekleyin. İyice karıştırın ve tüm kuru mayanın erimesini sağlayın. Hazırladığınız karışımı çiçeklerinizin toprağına, saksınızın boyutuna göre yarım bardak kadar olacak şekilde dökün.

Burada dikkat etmeniz gereken bir püf nokta, sulama esnasında suyun bitkinin yapraklarına değmemesine dikkat etmek. Mayalı su, doğrudan toprağa dökülmeli.

KURU MAYA BİTKİ BESİNİ NE SIKLIKTA YAPILMALI?

Kuru maya ile hazırladığınız bitki besini yani çiçek coşturan tarifini 15 günde bir hazırlayarak çiçeklerinize uygulayabilirsiniz. Çiçekleriniz mükemmel bir şekilde coşacaktır. Yılbaşı çiçeği, kalanşo, orkide, yaprak güzeli, para çiçeği, küpe çiçeği, barış çiçeği gibi istediğiniz tüm bitkilere bu besin takviyesini uygulayabilirsiniz.

KURU MAYANIN BİTKİLERE FAYDALARI

Zengin içeriği ve aktif maya mantarlarının varlığı nedeniyle kuru maya toprakla bir araya geldiğinde organik ayrıştırma süreci hızlanıyor. Toprak, ürünlerin büyümesi için gerekli olan besini hızlı bir şekilde bitkiye veriyor.

Bitki gelişiminde azot, potasyum gibi elementlerin rolü büyük. Kuru maya sayesinde bu elementler toprakla buluşuyor.

Bitkilerin kök gelişimini hızlandırıyor.

Hastalıklara karşı direnci artan bitkiler daha sağlıklı büyüyor.

Daha dayanıklı olan bitkiler aynı zamanda daha hızlı büyüyor.

Maya; Yapısı bitkinin ihtiyaçlarını karşılayacak vitamin ve minerallerle doludur. Maya bitkinin kök oluşumunu hızlandırır. Bitkinin bağışıklığını güçlendirir. İçerisindeki minerallerle toprağın kalitesinin arttırır.

Tarçın; Bitki toprağını haşerelere karşı korur. Bitki toprağına toz tarcın serpmeniz yeterli olacak. Bu işlemi haftada 1 veya 2 defa yapmanız yeterli olacaktır. Bitki toprağını zenginleştirerek bitkinin sağlıklı gelişimine katkıda bulunur. Ayrıca bitki çeliği ile üretim yapacaksınız yine tarcından faydalanabilirsiniz. Tarçın tozuna batırılmış bitki çelikleri daha hızlı köklenme sağlar. Hastalanmış veya zarar görmüş bitkilerinizin hasar görmüş kısımlarına tarçın serperek veya belirli ölçülerde suya (1 tatlı kaşığı tarçın 1 lt suya) karıştırıp toprağına vererek de kullanabilirsiniz.

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