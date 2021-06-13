'Çiçeği burnunda' Memleket Partisi'nde Canan Kaftancıoğlu krizi!

CHP'den ayrılık kararı alarak Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce'nin partisinde Canan Kaftancıoğlu çatlağı yaşanıyor. Partinin İstanbul İl Başkanlığı açılışında "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" sloganı atanların, üstü kapalı bir şekilde CHP'deyken Kaftancıoğlu'yla birlikte hareket eden Memleket Partisi İstanbul İl Başkanı Ertuğrul Gülsever'e mesaj verdiği belirtildi.

Cumhuriyet Halk Partisi'ne birtakım eleştirilerde bulunan ve "Mustafa Kemal Atatürk'e 'Atatürk' diyemeyenlere partide yer vermeyeceklerini açıklayan Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'nin kurulmasının üzerinden henüz 1 ay bile geçmeden partide çatlak oluştu.

Cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, önceki gün partisinin İstanbul İl Başkanlığı için İstanbul'a geldi. Şişli'deki parti binasının açılışında bir konuşma gerçekleştiren İnce, çatı adayın yanlış olduğunu ve kendisinin Cumhurbaşkanı adayı olduğunu söyledi.

Ertuğrul Gülsever'e sloganla gönderme

İnce'nin Memleket Partisi'nin kurulmasının üzerinden henüz 1 ay geçmeden partide çatlak meydana geldiği öğrenildi. Memleket Partisi İstanbul İl Başkanlığı'na atanan ve çalışmalarına başlayan İl Başkanı Ertuğrul Gülsever'in daha önce yaptığı bir paylaşım nedeniyle açılışta ilginç anlar yaşandı.

Gülsever'in konuştuğu sırada arka sıralardan bir anda "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" sloganı atılmaya başlandı. Bu sloganın Gülsever'in konuşması sırasında atılma nedeni ise daha sonra anlaşıldı.

İl başkanından Canan Kaftancıoğlu paylaşımı

"Dün, Bekaroğlu, İhsan Özkes, Ekmeleddin Bugünkü dostlarımız, Abdullah Gül, Davutoğlu, Babacan şimdi de, Cihangir İslam" diyerek CHP'den istifa eden Gülsever'in daha önce CHP'nin İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun söylemlerini destekleyen bir paylaşıma imza attığı ortaya çıktı.

'İstanbul İl Örgütü'nde rahatsızlık' iddiası

Diğer yandan Ertuğrul Gülsever'e karşı İstanbul İl Örgütü'nde birtakım rahatsızlıklar olduğu öğrenilirken, Gülsever'in yapılacak il kongrede karşısına başka bir ekibin çıkacağı iddia edildi.