Çiçeği burnunda başbakandan Türkiye ile "normalleşme" çağrısı
Yunanistan'ın yeni başbakanı Kiriakos Miçotakis, Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi çağrısı yaptı.21 Temmuz 2019 Pazar 09:42
Yunanistan'da 7 Temmuz'da yapılan erken seçimlerde Çipras'ı devirerek Başbakan seçilen Kiriakos Miçotakis Türkiye ile ilişkiler hakkında konuştu.
Çipras'ın aksine hareket etti: Öfkeden uzak duralım
Selefi Çipras'ın aksine Türkiye'ye karşı olumlu söylemlerde bulunan Miçotakis; "Öfkeli bir retorikten uzak durarak" uluslararası hukuk ve dostane iş birliği yönünde ilerlemek istediklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, "Gereksiz gerginlikler ve silahlanma yarışı iki ülkeyi de değerli kaynaklarından mahrum ediyor. Bunlar ülkelerimizin yararına kullanılabilir." dedi.
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