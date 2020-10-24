  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Cıbıltepe Kayak Merkezi yeni sezona hazırlanıyor
Aktüel

Cıbıltepe Kayak Merkezi yeni sezona hazırlanıyor

Yeniakit Publisher
2020-10-24 13:21:52 -
Cıbıltepe Kayak Merkezi yeni sezona hazırlanıyor

KARS (AA) - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında yer alan Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde kış sezonu öncesinde hazırlıklar devam ediyor.

Sarıçam Ormanları arasında 2 bin 634 rakımlı kristal karı ve uzun pistleriyle bilinen Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki mekanik tesislerde ve pistler bölgesindeki çalışmalar hızlandı.

Sarıkamış Dağ AŞ personelinin telesiyejlerin son bakım ve testlerini yaptığı merkezde İl Özel İdaresi ekipleri de pistlerdeki dolgu ve tesviye işlerini aralıksız sürdürüyor.

Toplam uzunlukları 30 kilometreyi bulan 9 slalom pisti ile 5 modern telesiyejin bulunduğu merkezdeki oteller bölgesinde hazırlıklarını sürdüren işletmeciler de pandemi dolayısıyla bu yılki rezervasyonları yeni almaya başladı.

Turizm işletmecisi Kürşad Gemalmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon öncesi tüm hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.

Gemalmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle genel mekanlarda her türlü tedbir ve düzenlemenin yapıldığını belirterek, "Daha önce restoranımız açık büfeydi şimdi alakart şeklinde yani misafirlerimiz yemeklerini seçecek. Servis elemanlarımız, misafirlerimizin yemeğini masalarına götürecek ve böylece temas minimuma indirilecek. Şu anda rezervasyon almaya başladık. Oldukça cazip fiyatlarla satışlarımız başladı. Yoğun ilgi var, sürekli aranıyoruz ama rezervasyon olarak biraz bekleniyor. Geçen yıllarla karşılaştırdığımız zaman biraz yavaş gidiyor." dedi.

- "İnşallah maskeli, sağlıklı ve huzur dolu güzel bir sezon olur"

Misafirlerin pandemi dolayısıyla kısıtlama yapılıp yapılmayacağı konusunda tereddütlerinin olduğunu anlatan Gemalmaz, "Kars'a gelen uçaklarda şu anda aktif bir şekilde rezervasyon veriyor. Yani sezon içinde önümüzdeki yıl mart, nisan aylarında uçuş rezervasyonu veriyorlar. Kış tatilini düşünenlere buraya güvenle gelebilir. Çünkü kayak, zaten maske, gözlük, elbise eldiven kullanılarak bireysel yapılan aktivite olduğu için temas minimuma düşüyor. Bu yüzdende gerekli önlemleri alarak güvenle merkezde kayak tatillerini yapabilirler." diye konuştu.

Kayak merkezinde hizmet veren bir otelin genel müdürü Mehmet Saraçoğlu da büyük heyecanla kış sezonunu beklediklerini aktararak, "Sarıkamış'ta sezona iyi bir hazırlık yaparak girmek istiyoruz. Otellerin hazırlıklıları büyük ölçüde tamamlandı. Mekanik tesislerde, pistlerde son çalışmalar, kontroller yapılıyor. Pandemi dolaysıyla bütün dünyada olduğu gibi bizde de her şey ertelenerek gidiyor. Rezervasyonlara yeni başladık, inşallah maskeli, sağlıklı, huzurlu güzel bir sezon olur." ifadesini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Savcı Sayan'dan olay sözler: Meral Akşener karşı çıktığı için...
Gündem

Savcı Sayan'dan olay sözler: Meral Akşener karşı çıktığı için...

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, İP ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Sözde Karabağ lideri dünyaya rezil oldu... Putin'e açık açık yalvardı
Dünya

Sözde Karabağ lideri dünyaya rezil oldu... Putin'e açık açık yalvardı

Kahraman Azerbaycan ordusu karşısında perişan olan Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyunyan, Karabağ'ın geçmişte Çarlık Rusya'sının bir pa..
Melih Gökçek paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Ermeni vatandaşları askere böyle götürülüyor
Gündem

Melih Gökçek paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Ermeni vatandaşları askere böyle götürülüyor

Dağlık Karabağ bölgesinde darbe üstüne darbe yiyen Ermenistan, cepheden kaçan askerlerin yerini doldurmak için uyguladığı yöntem Ankara Büyü..
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay