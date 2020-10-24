Cıbıltepe Kayak Merkezi yeni sezona hazırlanıyor

KARS (AA) - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında yer alan Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde kış sezonu öncesinde hazırlıklar devam ediyor.

Sarıçam Ormanları arasında 2 bin 634 rakımlı kristal karı ve uzun pistleriyle bilinen Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki mekanik tesislerde ve pistler bölgesindeki çalışmalar hızlandı.

Sarıkamış Dağ AŞ personelinin telesiyejlerin son bakım ve testlerini yaptığı merkezde İl Özel İdaresi ekipleri de pistlerdeki dolgu ve tesviye işlerini aralıksız sürdürüyor.

Toplam uzunlukları 30 kilometreyi bulan 9 slalom pisti ile 5 modern telesiyejin bulunduğu merkezdeki oteller bölgesinde hazırlıklarını sürdüren işletmeciler de pandemi dolayısıyla bu yılki rezervasyonları yeni almaya başladı.

Turizm işletmecisi Kürşad Gemalmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon öncesi tüm hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.

Gemalmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle genel mekanlarda her türlü tedbir ve düzenlemenin yapıldığını belirterek, "Daha önce restoranımız açık büfeydi şimdi alakart şeklinde yani misafirlerimiz yemeklerini seçecek. Servis elemanlarımız, misafirlerimizin yemeğini masalarına götürecek ve böylece temas minimuma indirilecek. Şu anda rezervasyon almaya başladık. Oldukça cazip fiyatlarla satışlarımız başladı. Yoğun ilgi var, sürekli aranıyoruz ama rezervasyon olarak biraz bekleniyor. Geçen yıllarla karşılaştırdığımız zaman biraz yavaş gidiyor." dedi.

- "İnşallah maskeli, sağlıklı ve huzur dolu güzel bir sezon olur"

Misafirlerin pandemi dolayısıyla kısıtlama yapılıp yapılmayacağı konusunda tereddütlerinin olduğunu anlatan Gemalmaz, "Kars'a gelen uçaklarda şu anda aktif bir şekilde rezervasyon veriyor. Yani sezon içinde önümüzdeki yıl mart, nisan aylarında uçuş rezervasyonu veriyorlar. Kış tatilini düşünenlere buraya güvenle gelebilir. Çünkü kayak, zaten maske, gözlük, elbise eldiven kullanılarak bireysel yapılan aktivite olduğu için temas minimuma düşüyor. Bu yüzdende gerekli önlemleri alarak güvenle merkezde kayak tatillerini yapabilirler." diye konuştu.

Kayak merkezinde hizmet veren bir otelin genel müdürü Mehmet Saraçoğlu da büyük heyecanla kış sezonunu beklediklerini aktararak, "Sarıkamış'ta sezona iyi bir hazırlık yaparak girmek istiyoruz. Otellerin hazırlıklıları büyük ölçüde tamamlandı. Mekanik tesislerde, pistlerde son çalışmalar, kontroller yapılıyor. Pandemi dolaysıyla bütün dünyada olduğu gibi bizde de her şey ertelenerek gidiyor. Rezervasyonlara yeni başladık, inşallah maskeli, sağlıklı, huzurlu güzel bir sezon olur." ifadesini kullandı.