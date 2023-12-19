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Gündem Cibaliye yoğun bombardıman altında!
Gündem

Cibaliye yoğun bombardıman altında!

Yeniakit Publisher
2023-12-19 23:39:00 - 2023-12-19 23:40:30

Dün gerçekleştirdiği bombardımanda 90 Filistinliyi şehit eden, siyonist İsrail, bu akşam saatlerinde kamp alanını yine bombalamaya başladı.

Gazze'deki saldırılarla yerinden edilen masum sivillerin barındığı Cibaliye Mülteci Kampı bu akşam da yoğun bombardımana tutuldu.

Daha önce defalarca kampa saldıran katillerin bombardımanı Filistinliler tarafından kaydedildi.

Art arda patlamaların yaşandığı anlara ait görüntü izleyenleri dehşete düşürdü.

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