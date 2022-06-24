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Dünya Cibali gözaltına alındı
Dünya

Cibali gözaltına alındı

Tunus'ta darbeyle göreve gelen diktatör Kays Said, siyasi tutuklama ve gözaltılara devam ediyor. Son olarak ülkenin eski başbakanı Cibali gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-06-24 07:42:00 -
Cibali gözaltına alındı

Eski Tunus Başbakanı Cibali'nin Facebook sayfasından yapılan açıklamada, "Eski Başbakan Hammadi el-Cibali, emniyet ekipleri tarafından telefonuna el konularak, gözaltına alındı ve bilinmeyen bir yere götürüldü" ifadelerine yer verildi.

Cibali'nin ülkenin doğusundaki Susa kentinde gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, Cibali'nin birkaç ay önce pasaportla başvuruda bulunarak yenilemek istemesine rağmen alamadığı kimlik kartı olmadığı gerekçesiyle gözaltına alındığına işaret edildi.

Cibali'nin ailesi de Hammadi'nin fiziksel ve psikolojik sağlığına gelecek herhangi bir olumsuzluktan dolayı doğrudan Cumhurbaşkanı Kays Said'i sorumlu tutacağına dikkat çekilen açıklamada, insan hakları kuruluşlarına da 'ülkedeki insan hakları ihlallerine varan uygulamalara' karşı durmaları çağrısında bulunuldu.

Tunus'ta 2011-2013 yıllarında başbakanlık yapan Hammadi Cibali, Nahda Hareketi'ne yakınlığıyla biliniyor.

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