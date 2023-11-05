Ciaran Fırtınası'nda ölü sayısı arttı

Ciaran Fırtınası'nın gece boyunca İtalya'nın Toskana bölgesini etkisi altına almasıyla birlikte rekor düzeyde yağan yağmur, bölge sakinlerini evlerinde mahsur bıraktı, hastaneler sular altında kaldı.

İtalya'da en az altı, Arnavutluk'ta ise bir kişinin hayatını kaybetmesiyle fırtınada ölenlerin sayısı bu hafta Avrupa genelinde 14'e yükseldi.

Arnavutluk'ta polis, bir sürücünün kullandığı aracın kontrolünü kaybederek kayması ve bariyerlere çarpması sonucu öldüğünü açıkladı. Başkent Tiran da dahil olmak üzere ülkedeki birçok yol sular altında kaldı.

Balkanların Adriyatik kıyılarını döven dev dalgalar ve şiddetli rüzgarlar ağaçları kökünden söktü ve çatıları uçurdu. Hırvatistan'ın adalarını kıyı şeridine bağlayan feribot seferleri durduruldu.

İtalyan Sivil Savunma yetkilileri, kıyı kenti Livorno'dan iç kesimlerdeki Mugello vadisine kadar üç saatlik bir süre içinde 200 milimetre yağmur yağdığını ve nehir yataklarının taşmasına neden olduğunu söyledi.

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Toskana Valisi Eugenio Giani, son 100 yılda görülmemiş miktarda yağış bırakan fırtınada altı kişinin öldüğünü söyledi.

Fransa'da elektrik şirketi Enedis, Ciaran Fırtınası'nın etkili olmasının ardından cumartesi sabahı başta Brittany ve Normandiya olmak üzere yaklaşık 260 bin evin hala elektriksiz olduğunu bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada fırtınadan 1,2 milyondan fazla hane etkilendiği cuma günü geç saatlerde 875 bin eve tekrar verildiği belirtildi.

Ciaran Fırtınası Fransa'da da en az iki kişinin hayatına mal oldu. Cuma günü fırtınadan en çok etkilenen bölge olan Finistère'i ziyaret eden Emmanuel Macron, Fransızları önümüzdeki günlerde "son derece uyanık olmaya" çağırdı.

İklim bilimciler, insan kaynaklı iklim değişikliğinin Ciarán gibi fırtınalar sırasında daha yoğun yağışlara yol açtığını ve genellikle daha ciddi hasarlara neden olduğunu söylüyor.

Kaynak: Euronews