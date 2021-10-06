  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya CIA'nın yurt dışındaki onlarca muhbirinin ele geçirildiği ortaya çıktı
Dünya

CIA'nın yurt dışındaki onlarca muhbirinin ele geçirildiği ortaya çıktı

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA), başta Rusya, Çin, İran ve Pakistan olmak üzere yurt dışındaki onlarca muhbirinin son yıllarda yakalandığı, öldürüldüğü veya ikili çalıştırıldığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-10-06 08:04:00 -
CIA'nın yurt dışındaki onlarca muhbirinin ele geçirildiği ortaya çıktı

Amerikan New York Times gazetesi, istihbarata karşı koyma yetkililerinin, geçtiğimiz hafta CIA'nın yurt dışı istasyonlarına yolladığı bir bilgi notuna ulaştı.

Konuya ilişkin gazetede yer alan haberde, CIA'nın istihbarata karşı koyma merkezinin bilgi notunda, son birkaç yılda öldürülen, tutuklanan veya büyük olasılıkla ikili çalıştırılan onlarca yabancı muhbir tespit ettikleri belirtildiği öne sürüldü.

Bilgi notunda, Rusya, Çin, İran ve Pakistan gibi ülkelerin CIA muhbirlerini avladığı ve bazılarını ise ikili çalıştırdığı ileri sürülürken, teşkilatın istihdam yaparken muhbirlere çabuk güvendiği, yabancı istihbaratları azımsadığı ve işe almada aceleci davrandığı iddia edildi.

Çok sayıda muhbirin yakayı ele vermesinde yabancı istihbaratların biyometrik ölçümler dahil birçok yenilikçi teknolojiyi kullandığı belirtilen bilgi notunun bölgedeki CIA ajanlarını bilgilendirme amacıyla gönderildiği öne sürüldü.

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
FOX TV'deki 'Porno' skandalında yeni perde! Mesele Fulya Öztürk’ün programı değil sen hala anlamadın mı?
Medya

FOX TV'deki 'Porno' skandalında yeni perde! Mesele Fulya Öztürk’ün programı değil sen hala anlamadın mı?

FOX TV'deki gündüz kuşağı programlarından 'Fulya İle Umudun Olsun'un programında geçtiğimiz gün yaşanan cinsel içerikli video skandalını ve ..
Sözün bittiği yer! Polonya, ölüm döşeğindeki Suriyelileri öldüresiye dövdü!
Dünya

Sözün bittiği yer! Polonya, ölüm döşeğindeki Suriyelileri öldüresiye dövdü!

Polonya sınır muhafızları, Belarus sınırında ikisi ağır hasta 3 Suriyeliyi öldüresiye döverek zorla Belarus tarafına sınır dışı etti. ..
Kamera kaydı olmasaydı,
Gündem

Kamera kaydı olmasaydı, "kadının beyanı esas" olacaktı! İşte zulmün gerçek yüzü: Gence "Taciz var" diyerek saldırıp üstünü parçaladı

"Kadının beyanı esastır" istismarında şoke eden bir olay gündem oldu. "Kadının beyanı" üzerinden yıllardır feministlerin iftirasına maruz ka..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay