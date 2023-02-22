CIA’in "Törkiş Casusu" yetiştirmişti! O isimden şok sözler

"CIA’in Törkiş Casusu" Ruzi Nazar’ın yetiştirdiği, FETÖ iltisaklı Enver Altaylı'nın, Hablemitoğlu Davası’nın duruşmasında “Gladyo diye bir şey yoktur” dediğini aktaran Tamer Korkmaz, "Böylesine akla ziyan bir inkârı yapan bir kişiden yalanın her türlüsü beklenir" dedi. Korkmaz, Yeni Şafak'taki yazısında şunları kaydetti:

"CIA’in Törkiş Casusu Ruzi Nazar’ın yetiştirdiği, FETÖ iltisaklı Enver Altaylı…

Hablemitoğlu Davası’nın duruşmasında “Gladyo diye bir şey yoktur” demiş!

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Böylesine akla ziyan bir inkârı yapan bir kişiden yalanın her türlüsü beklenir…

Mesela, “Aslında Enver Altaylı diye biri hiç yaşamadı” dese, zinhar şaşırmayız!

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Törkiş Gladyo’nun lokomotif örgütü olan FETÖ ile derin eylem birliği içindeki Mister Altaylı…

15 Temmuz’daki darbe teşebbüsünden birkaç gün öncesinde, Papaz maskeli CIA ajanı Brunson ve Paralel’in Meral Ablası ile gizlice bir araya gelmişti!

PARALEL HAT

18 Aralık 2002’deki Necip Hablemitoğlu Cinayeti’ni azmettirmekle suçlanan Enver Altaylı…

Duruşmada, aynen şöyle demiş:

“İddianamede yazılana göre, Mustafa Özcan ile 2002-2003’te 43 görüşmem var.

Onunla sıkça görüşmem garipsenecek bir durum değil…

Özcan, benim dostluk ilişkim olan biri, 2013 öncesinde sıkça görüşürdük…”

BİR NEVİ İTİRAF

Mustafa Özcan, kim?

FETÖ’de Locaefendi Fetullah’tan sonra ilk sırada gelen hain!

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20 Mart 2014’te NATO’nun merkezinin bulunduğu Brüksel’e kaçtı.

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Necip Hablemitoğlu Suikastı’nın da firari sanığıdır.

Hablemitoğlu’nun FETÖ’yü anlattığı “Köstebek” adlı kitabın yayınlanmasını engellemek için devreye girdiği çok önce ortaya çıkmıştı.

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Enver Altaylı, Mustafa Özcan ile 2002 ile 2013 arasında can ciğer vaziyette derin ilişkiler içindeydi…

Amma velakin, bunu garipsenecek bir durum olarak görmüyor!

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Daha ne olsun?

-Mal meydanda, yahu!

KAYNAK HOLDİNG’İN AVUKATIYDI

Danıştay Cinayeti’nin (17 Mayıs 2006) tetikçisi Alparslan Arslan’ın -beş gün önce-cezaevinde “intihar ettiği” açıklandı.

Babası, oğluyla son görüşmesine atıfla ölümünü “şüpheli” bulduğunu söyledi!

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Arslan, Danıştay Suikastından bir sene öncesine kadar Mustafa Özcan’ın yönettiği Paralel’e ait Kaynak Holding’in avukatları arasındaydı!

2009’DAKİ DURUŞMA

Ergenekon Davası sanıklarından Erkut Ersoy, 19 Ekim 2009 tarihinde Silivri’deki 116. Duruşmada…

Alparslan Arslan’ın ifadesi sırasında…

Aynen şöyle demişti:

“Hastanede Arslan’la aynı bölümde idik. Bir gün muhabbet etmek amacıyla yanına gittim…

Merak ettiğimden, ona ‘Bu Danıştay saldırısını neden yaptın?’ diye sordum.

Arslan, epey düşündükten sonra…

Bana ‘Beni Fetullahçılar yönlendirdi. Pişmanım’ dedi!

Kendisi, şimdi hatırlıyor mudur acaba, bana o vakit söylediklerini?”

DİKKAT

Alparslan Arslan, Erkut Ersoy’un işbu sözlerini yalanlamamıştı!

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Duruşmada, Ersoy’a “Sen bilirsin, büyük adamsın” diyerek cevap vermişti!"