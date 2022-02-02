CIA'in Afganistan'daki propaganda stratejisi Wikileaks'ta ifşa oldu!

Wikileaks'in 2010 yılında sızdırdığı, CIA'in Taliban'ın kadınlara zulmettiğine dair haberler uydurulması tavsiyesi, ABD basınında benzer haberlerin çıkmasıyla yeniden gündemde.

2010 tarihli belgede ABD'nin dış istihbarat servisi CIA'in 11 Mart 2010 tarihli bir gizli yazışması yer alıyordu.

Belgede CIA, Taliban'ın kadınlara kötü davrandığına yönelik haberlerin uydurulması tavsiyesinde bulunuyor. Bu imaj üzerinden başta Batı kamuoyu olmak üzere dünya genelinde Afganistan Savaşı'nı meşrulaştırma ve ABD'nin Afganistan'daki savaşına destek toplama amacı güttüğü değerlendirmeleri yapılıyor.

Bu 11 yıllık belge ABD'nin Afganistan'dan çekilmesine dair belirsizliklerin sürdüğü bir dönemde ABD basınında yeniden Afganistan'da Taliban'ın iktidara gelmesi durumunda kadınlara karşı kötü davranacağına ilişkin haberlerin artmasıyla yeniden konuşulmaya başladı.

ABD'nin propaganda stratejisi

Wikileaks'in yayınladığı belgeye göre 11 Mart 2010'da CIA'in "Sorun Çözmeye Yönelik Kırmızı Oda" isimli alt yapılanması ABD'nin sürdürdüğü Afganistan Savaşı'na olan Batı ve dünya kamuoyunun desteğinin zayıfladığı, savaşın meşruiyetini yitiriyor olduğu gerekçesiyle bir propaganda stratejisi ortaya koyuyor.

ABD basınında Taliban'ın Afganistan'da kadınlara kötü davrandığına, zulmettiğine ilişkin korku hikayeleri uydurulması tavsiyesinde bulunuyor. Bu yolla Batı kamuoyunda bu savaşın haklılığına olan inancın artırılmasının hedeflendiği, kamuoyunun da savaşa destek de Batılı hükümetleri yönlendireceği tahmin ediliyor.

Yine aynı tavsiye içeriğinde Afganistan'daki NATO güçlerinin halka karşı işlediği savaş suçlarının unutturulabilmesi için de kadınlar başta olmak üzere Afgan halkına çok iyi davrandığının işlenmesi gerektiği tavsiye ediliyor.

2001'de Afganistan'ın işgalinde de, bu işgalin meşrulaştırılabilmesi için Afganistan'da kadın meselesinin işlenmesine özel önem verilmiş, Taliban'ın kadınlara kötü davrandığı medyada işlenmişti.

Wikileaks nedir?

Wikileaks anonim kaynaklara dayanarak hassas belgeler yayınlayan ve kâr amacı gütmeyen uluslararası bir sivil toplum kuruluşudur. 2006-2016 arasındaki 10 yıllık dönemde 10 milyon belge yayınladığı belirtilen organizasyonun kurucusu ve yöneticisi Avustralyalı internet aktivisti Jullian Assange’dır. Kristinn Hrafnsson 2018 yılından beri sorumlu editörlüğünü yürütmektedir.

Wikileaks'in 29 Kasım 2010'da ABD'nin çok gizli ve önemli diplomatik belgelerini toplu olarak yayınlaması dünya çapında ses getirmiş ve "Diplomatik 11 Eylül" olarak isimlendirilmiştir.

Wikileaks ABD'nin Afganistan ve Irak işgallerine, Guantanamo esirlerine muameleye ilişkin de pek çok gizli belge yayınlamıştır.

Wikileaks ve kurucusu Jullian Assange bu faaliyetleri nedeniyle ABD'nin hedef tahtasına oturmuştur. Assange 2012'de tutuklanmamak için Londra'da Ekvador'un İngiltere büyükelçiliğine sığınmış, baskılar üzerine Ekvador'un Assange üzerindeki korumasını kaldırması üzerine 2019'da İngiliz polisince gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştır. ABD'ye gönderilmesi gündemdedir.- Mepa News