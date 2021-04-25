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Dünya CIA'den Afganistan'a beklenmeyen ziyaret
Dünya

CIA'den Afganistan'a beklenmeyen ziyaret

CIA Direktörü William Burns, Afganistan'ın başkenti Kabil'e, önceden duyurulmayan sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-25 09:11:00 -
CIA'den Afganistan'a beklenmeyen ziyaret

AP'nin aktardığı habere göre, Kabil hükümeti yetkilileri ile görüşen CIA Direktörü William Burns, hükümete bağlı, CIA'in kontrolündeki paramiliter gruplara dair de temaslarda bulundu.

ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi durumunda bu ülkedeki askeri güçlerin maaşlarını ödemeye devam edeceği, ayrıca askeri destek noktasında da yardımların süreceği belirtilmişti.

CIA, Kabil hükümetine bağlı görünen birçok özel paramiliter grubu eğitip donatıyor.

Bu gruplar özellikle Kunar, Paktiya, Kandahar, Kabil, Host ve Nangarhar illerinde faal durumda.

ABD'nin hava desteği de sağladığı CIA destekli gruplar Afganistan'da sivillere yönelik birçok katliamdan sorumlu tutuluyor.

Ziyaretin geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen ve gizli tutulan ziyaretin, ABD'nin Afganistan'dan çekilme sonrasına yaptığı hazırlıklar kapsamında gerçekleştirildiği tahmin ediliyor.

ABD resmi olarak Afganistan'dan çekildikten sonra da, Kabil hükümetine bağlı olan ve CIA tarafından desteklenen grupların operasyonlarını sürdüreceği düşünülüyor.

Kaynak: Mepa News

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