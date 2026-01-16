CIA’dan Çinli muhaliflere "Ajanlık Rehberi"!

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), Çin’e yönelik istihbarat faaliyetlerini dijital dünyaya taşıyarak dikkat çekici bir video yayımladı.

Çince altyazılarla servis edilen videoda, Çin yönetiminin kapalı yapısına vurgu yapılarak, içeride olup bitenleri bilen kişilere CIA ile temas kurma çağrısı yapıldı.

Teşkilat, potansiyel bilgi kaynaklarını cesaretlendirmek adına videoda şu çarpıcı mesaja yer verdi: "CIA, Çin hakkında gerçeği bilmek istiyor; biz ise bu gerçeği bilen ve paylaşabilecek kişileri arıyoruz."

DİJİTAL İZ BIRAKMAMA UYARISI

CIA, sadece çağrı yapmakla kalmayıp iletişime geçecek kişiler için kapsamlı bir güvenlik protokolü de paylaştı.

Kişisel güvenliğin ve anonimliğin en ön planda tutulduğu rehberde, potansiyel ajan adaylarına dijital izlerini azaltmaları ve çok katmanlı güvenlik önlemleri almaları tavsiye edildi.

CIA, kimlik bilgilerinin korunması ve risklerin doğru değerlendirilmesi konusunda uyarılarda bulunarak, iletişim sonrasında oluşabilecek olağandışı durumlara karşı kaynaklarını teyakkuzda olmaya çağırdı.