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CIA Direktöründen Kaşıkçı hamlesi! Hakan Fidan iddiası

CIA Direktörü Gina Haspel'in gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti konusunda ABD Temsilciler Meclisine brifing vereceği bildirildi. Ayrıca ABD medyası, MİT Başkanı Hakan Fidan'ın Kaşıkçı cinayetine ilişkin Türkiye'nin elindeki bilgileri ve Türk makamlarının yürüttüğü soruşturmaya dair bilgileri bir grup senatörle paylaştığını iddia etti.

12 Aralık 2018 Çarşamba 09:18
CIA Direktöründen Kaşıkçı hamlesi! Hakan Fidan iddiası

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Gina Haspel'in gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti konusunda ABD Temsilciler Meclisine brifing vereceği bildirildi.

Amerikan NBC televizyonunun konuyla ilgili bilgisi olan üç kaynağa dayandırdığı haberinde Haspel'in Senatonun ardından Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesine ilişkin elindeki istihbarat bilgilerini bugün kapalı bir oturumda Temsilciler Meclisinin önde gelen isimleri ile paylaşacağı iddia edildi.

Haspel'in geçen hafta senatoda verdiği brifingden sonra senatörlerin ABD Başkanı Donald Trump yönetimini Kaşıkçı cinayetini azımsamakla suçladığı hatırlatılan haberde benzer bir brifingin Temsilciler Meclisine de yapılmasının Trump üzerinde Kaşıkçı konusunda baskıyı artıracağına dikkat çekildi.

"İstihbarat Komitesini bilgilendirdi"

CIA direktörünün Temsilciler Meclisine vereceği brifing öncesinde Amerikan istihbarat yetkililerinin Kaşıkçı cinayeti konusunda Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesini bilgilendirdiği ifade edildi.

Konuyla ilgili bilgisi olan kaynaklar, perşembe günü ise ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Savunma Bakanı James Mattis'in tıpkı Senatoda yaptıkları gibi kapalı bir oturumda Kaşıkçı cinayetine ilişkin Temsilciler Meclisini bilgilendireceğini iddia etti.

Türkiye ve Hakan Fidan övgüsü

NBC televizyonu ayrıca Senato kaynaklarına dayandırdığı haberinde geçen hafta Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ın Kaşıkçı cinayetine ilişkin Türkiye'nin elindeki bilgileri ve Türk makamlarının yürüttüğü soruşturmaya dair bilgileri bir grup senatörle paylaştığını iddia etti.

Fidan'ın Kaşıkçı cinayetine ait ses kaydını da senatörlerle paylaşıp paylaşmadığının bilinmediği ifade edilen haberde, "Türkiye konsoloslukta olanlara ilgili elindeki bilgileri stratejik bir şekilde parça parça paylaşarak Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı'nın Riyad'dan gelen bir ölüm timi tarafından öldürüldüğünü kabul etmek durumunda kalmadan önce konsolosluktan canlı ayrıldığına dair kamuya sunduğu iddialarının da önünü kesti." ifadeleri kullanıldı.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 09:18
  1. İstanbul
  2. Hakan Fidan
  3. Cemal Kaşıkçı
  4. NBC
  5. CIA
  6. Gina Haspel

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