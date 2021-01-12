"CIA ajanı TR705" terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'ı ziyarete gitti

10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için HDP binası önünde evlat nöbetini sürdüren Diyarbakır annelerini görmezden gelen Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etti.

"Başkan APO'nun heykelini dikeceğiz", "PKK'lı teröristin cenazesine katılmayan vekiller hakkında soruşturma açarım" gibi alçak ifadeler kullanan terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin eski eş Genel Başkanı Demirtaş, 2 polisimizin şehit olduğu, 43 vatandaşımızın hayatını kaybettiği 6-8 Ekim olaylarının fitilini ateşlemişti.

"CIA ajanı TR705"

CHP'nin 24. Dönem Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz, 2013 yılında partisinin basına kapalı grup toplantısında Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu’nun ‘CIA ajanı’ olduğunu söyleyince Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti. Wikileaks belgelerinde adı TR705 olarak geçen CIA'ya bilgi sağladığı belgelenen Sezgin Tanrıkulu'na, "sen ajansın partimizi bölmeye geldin" dedi diye savunması istenmişti. Yılmaz, 2015 yılındaki ön seçimde CHP’lilerce üstü çizilerek, yeniden milletvekili adayı bile olamamıştı.

CHP'nin eski Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz, "asıl sorgulanması gereken kişi Wikileaks belgelerinde adı TR705 olarak geçen CIA'ye bilgi akışı sağladığı belgelenen Sezgin Tanrukulu'dur" demişti.

Kurulun uyarı cezası verdiği Yılmaz, “Şüpheli ilişkileri olan bir milletvekilinden dolayı partim bana ceza veriyorsa asıl o zaman parti hukuku çiğneniyor demektir. Yanlışlara karşı susmadım, susmayacağım. Tarihi görevimi yapacağım” demişti.