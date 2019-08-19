CIA ajanı olduğu iddia edilen Iraklı komutan görevden alındı Irak’ta geçtiğimiz ay hakkında CIA için ajanlık yaptığı iddia edilen Anbar Operasyon Komutanı Mahmut Felahi görevden alındı.

Irak’ta geçtiğimiz ay hakkında CIA için ajanlık yaptığı iddia edilen Anbar Operasyon Komutanı Mahmut Felahi görevden alındı.

General Nasır el-Ganimi bugün yaptığı açıklamada, görevden alınan Anbar Operasyon Komutanı Mahmut Felahi’nin yerini devraldığını belirterek Anbar Operasyon Komutanı olarak göreve başladığını söyledi. General Nasır el-Ganimi, “Değerli vatanımız ve sevgili Anbar ilinin güvenliğini sağlamak için sadakat ve azimle çalışacağımıza söz veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz Temmuz ayının 8’inde İran yanlısı silahlı gruplarca yayınlanan ses kaydında ordu içindeki Sünni subayın ABD’ye ‘casusluk’ yaptığı iddia edilmişti.

Irak Başbakanı ve Savunma Bakanı soruşturma sonrası söz konusu iddiaları yalanlamalarına rağmen Felahi görevden alındı.

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