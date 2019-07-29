Chubb’da üst düzey atama

Chubb, Janene Blizzard’ın İngiltere, İrlanda, Avrasya ve Afrika Bölgesi Kaza ve Sağlık Bölümü Başkan Yardımcısı olarak atandığını duyurdu.

Halka açık mal ve kaza sigortası şirketi Chubb bugün Janene Blizzard’ın İngiltere, İrlanda, Avrasya ve Afrika bölgesinin Kaza ve Sağlık Bölümü Başkan Yardımcısı olarak atandığını duyurdu.

Janene bu rolüyle Chubb’un Kaza ve Sağlık bölümünün İngiltere, İrlanda, Avrasya ve Afrika bölgesinde büyütülmesine ilişkin tüm sorumluluğu üstlenecek. Chubb Samaggi Insurance PCL Thailand Ülke Başkanı olarak görevlendirilen Andrew Nisbet’in yerine geçecek olup her iki görevlendirme 1 Ekim tarihi itibariyle geçerli olacak.

Janene, İngiltere ve İrlanda Bölüm Başkanı Sara Mitchell ve Avrasya ve Afrika Bölge Başkanı Giles Ward’a raporlama yapacak. Chubb Londra ofisinde çalışmaya devam edecek.

Chubb İngiltere ve İrlanda Bölüm Başkanı Sara Mitchell şu ifadeleri dile getirdi: "Janene’nin bu önemli role atanmasından dolayı heyecanlıyım ve İngiltere, İrlanda, Avrasya ve Afrika bölgesinde Kaza ve Sağlık kapsamında işimizi geliştireceğine eminim. Derin bilgisi ve deneyimi sayesinde bölgede güzel sonuçlar elde edeceğiz."