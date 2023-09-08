Chrome yaş günü nedeniyle yeni özellikler kullanıma sundu!

Google Chrome, dünya genelinde yüzde 64, Türkiye’de ise yüzde 76’lık kullanım oranıyla en çok kullanılan tarayıcı olma unvanını koruyor. Platform fark etmeksizin birçok kişinin ilk tercihi olan Google Chrome, 15. yaş günü ile birlikte yeni tarayıcı renkleri ve uzantı kategorileri getiriyor. Bununla da sınırlı kalmayan platform, birtakım güvenlik özellikleri eklemenin de peşinde.

Chrome’un 15. yaş gününü kutlarken getirdiği yenilikler

Google Chrome henüz ergenlik çağında ve bir yeniden tasarım ve güvenlik özellikleriyle 15. yaş gününü kutluyor. Standart beyaz arka plana elveda deyin çünkü Google, yeni renkler, açık ve koyu modlara daha sorunsuz erişim de dahil olmak üzere Material You tasarım dilini kullanarak arka plan özelleştirmesini kullanıma sunuyor.

Tarayıcınızın tasarımını değiştirmek için ana sayfanızın alt kısmındaki “Chrome’u Özelleştir” başlıklı yeni düğmeyi tıklayın. Ardından, bir açılır pencere size sarıdan mora ve aradaki her renge kadar değişen renk gruplarıyla temaları değiştirme seçeneği sunacak. Chrome, tıkladığınız seçeneğe otomatik olarak geçiş yapacaktır. Böylece, bir seçim yapmadan önce farklı renkleri keşfedebilirsiniz.

Burada ayrıca tarayıcınızın açık modda, karanlık modda olmasını veya bilgisayarınızın ayarlarıyla eşleşmesini de seçebilirsiniz. Ayarlarınız, hangi Google hesabında oturum açtığınıza bağlı olarak farklılık gösterebilir (ve hatta isterseniz standart beyaz renkte bile kalabilir).

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Google ayrıca Chrome’un açılır menüsüne, şirketin Google Şifre Yöneticisi ve uzantıları gibi araçlara erişimi daha hızlı hale getireceğini söylediği daha fazla seçenek ekledi. Bunların yanında Chrome’un yeni, “modern” web mağazasının genel ön izlemesine de göz atabilirsiniz. İndirilecek öneriler istiyorsanız artık AI destekli bir uzantı sekmesi ve Editörün öne çıkan bölümü var.

Doğum günü güncellemeleri çoğunlukla tasarım odaklıdır ancak şirket, Google Chrome 15. yaş günü için aynı zamanda Güvenli Tarama teknolojisini de geliştirmeye çalışıyor. Kimlik avı veya kötü amaçlı yazılım tehditlerine sahip sitelerin dahili listesini her yarım saatte bir güncellemek yerine Chrome’un artık siteleri gerçek zamanlı olarak kontrol etmesi gerekiyor. Bunun üzerinde çalışılıyor.