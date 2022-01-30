Christian Luyindama gönderildi mi? Galatasaray Christian Luyindama'yı hangi takıma kiraladı?

Son dakika haberi: Galatasaray bir ayrılık daha yaşanıyor. Christian Luyindama, Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Taawonile anlaşma sağladı. Galatasaray , 2019 yılında transfer ettiği Christian Luyindama’nın bonservisi için Standard Liege’e 8 milyon Euro ödemişti. Sarı kırmızılılar, Christian Luyindama'nın Suudi Arabistan'a transfer olacağını TFF'ye bildirdi. Suudi Arabistan kulübü, sezon sonunda isterse 3 milyon euro ödeyip futbolcunun bonservisini satın alacak.

Galatasaray’ın 31 Ocak 2019’da Standard Liege’den 8 milyon euroya Transfer ettiği Luyindama, sarı kırmızılı formayla 79 maça çıkarken, 5 gol attı, 2 de asist yaptı.

Christian Luyindama kimdir?

Christian Luyindama Nekadio 8 Ocak 1994 tarihinde Kinşasa, Zaire doğumlu. Stoper mevkisinde oynayan Kongolu millî futbolcudur. Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giymektedir. Christian Luyindama hangi takımlarda oynadı?

Altyapı kariyerine 2012 yılında Demokratik Kongo Ligi ekiplerinden DCMP'de başlayan futbolcu burada geçirdiği 2 sene sonrasında 2015 yılında Sanga Balende'yle anlaştı. Burada kısa süren macerasının ardından ülkenin en büyük takımlarından TP Mazembe ile sözleşme imzaladı. 2016 yılında TP Mazembe ile CAF Konfederasyon Kupası şampiyonluğu yaşadı.

TP Mazembe'yle sözleşmesi devam ederken, Belçika Pro League ekiplerinden Standard Liège'e satın alma opsiyonuyla kiralandı.[1] Opsiyon hakkını kullanan Belçika ekibiyle, 18 Mayıs 2017 tarihinde 4 yıllık sözleşme imzaladı. 2018-19 sezonu ara transfer döneminde 3 milyon euro bedelle Standard Liège'den zorunlu satın alma opsiyonuyla Galatasaray'la kiralık olarak anlaştı.Sözleşmesinde bulunan zorunlu satın alma maddesi gereğince 5 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'la 3 yıllık sözleşme imzaladı. Ligde oynayan on bir maçın onunda forma şansı buldu ancak millî takımında yaşadığı sakatlık nedeniyle ligin ilk yarısını kapattı. Devre arasında ise kulübü tarafından lisansı donduruldu ve ligin ikinci yarısında forma şansı bulamadı. Kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi mücadelesine 18 Eylül 2019 tarihinde Club Brugge karşısında çıktı. Yine aynı sezon toplam 4 Şampiyonlar Ligi maçında forma giydi.