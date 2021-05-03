  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bodrum diken üstünde! Yunan adalarından patlama sesleri geliyor
Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?
Flaş karar! Mesai sırasında sosyal medya kovulma sebebi
Küçük Kerim Can için herkes seferber oldu
Spor Christian Benteke kimdir? Christian Benteke yaşı kariyeri
Spor

Christian Benteke kimdir? Christian Benteke yaşı kariyeri

Christian Benteke hangi takımda oynuyor? Fenerbahçe gelecek sezon için kolları sıvadı. Sarı-lacivertliler, Crystal Palace ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Christian Benteke'yi renklerine bağlamak için harekete geçti. Peki, Christian Benteke kimdir? Christian Benteke kaç yaşında?

Yeniakit Publisher
2021-05-03 09:33:00 -
Christian Benteke kimdir? Christian Benteke yaşı kariyeri

Sezon başından bu yana santrafor konusunda sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'de gözler Christian Benteke'ye çevrildi. Crystal Palace ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Christian Benteke, Fenerbahçe tarafından yakın markaja alındı. Gelen haberlere göre Benteke, Fenerbahçe'ye imza atmaya sıcak bakıyor. Peki, Benteke kimdir, kaç yaşında?

Christian Benteke kimdir? Christian Benteke yaşı kariyeri

Christian Benteke 3 Aralık 1990’da Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde dünyaya geldi. 1996 yılında altyapı kariyerine Belçika’da başlayan Benteke, aynı zamanda Belçika Milli Takımı forması giyiyor.

1.90 boyunda ve sağ ayağını iyi kullanan Benteke, 2012'de Genk'ten Aston Villa'ya transfer oldu. 2015'te ise Benteke Liverpool'a imza attı. Liverpool'da 42 maça çıkan Benteke 10 gol atıp 10 asist yaptı. Golcü futbolcu 20 Ağustos 2016'da ise Crystal Palace’a imza attı. Crystal Palace formasıyla 142maça çıkan Benteke 29 gol attı.  

Süper Lig'de kaç takım düşecek? Bu sezon kaç takım küme düşüyor?
Süper Lig'de kaç takım düşecek? Bu sezon kaç takım küme düşüyor?

Spor

Süper Lig'de kaç takım düşecek? Bu sezon kaç takım küme düşüyor?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Siyasette dikiş tutturamayan Eren Erdem PR işine girdi
Siyaset

Siyasette dikiş tutturamayan Eren Erdem PR işine girdi

Siyaseti beceremeyen ve FETÖ kuyruğundan ayrılamayan CHP’li Eren Erdem, hobi edinmeye çalışan emekliler gibi yeni uğraşların peşine düştü. K..
CHP'lilerin methiyeler düzdüğü Komünist Orhan Aydın'dan vatandaşa hakaret
Medya

CHP'lilerin methiyeler düzdüğü Komünist Orhan Aydın'dan vatandaşa hakaret

"İşçi", "emekçi", "alın teri", "yoksulluk" ve "fakirlik" üzerinden prim kasarak şov yapan "Komünist" Orhan Aydın şimdi de denize sıfır evler..
Gençlik ve Spor Bakanlığı 8 bin 121 personel alımı ne zaman?
Ekonomi

Gençlik ve Spor Bakanlığı 8 bin 121 personel alımı ne zaman?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesine 8 bin 121 personel alımı yapılacağını açıklaması üzerine birçok kişi, söz konus..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay