Sezon başından bu yana santrafor konusunda sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'de gözler Christian Benteke'ye çevrildi. Crystal Palace ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Christian Benteke, Fenerbahçe tarafından yakın markaja alındı. Gelen haberlere göre Benteke, Fenerbahçe'ye imza atmaya sıcak bakıyor. Peki, Benteke kimdir, kaç yaşında?

Christian Benteke kimdir? Christian Benteke yaşı kariyeri

Christian Benteke 3 Aralık 1990’da Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde dünyaya geldi. 1996 yılında altyapı kariyerine Belçika’da başlayan Benteke, aynı zamanda Belçika Milli Takımı forması giyiyor.

1.90 boyunda ve sağ ayağını iyi kullanan Benteke, 2012'de Genk'ten Aston Villa'ya transfer oldu. 2015'te ise Benteke Liverpool'a imza attı. Liverpool'da 42 maça çıkan Benteke 10 gol atıp 10 asist yaptı. Golcü futbolcu 20 Ağustos 2016'da ise Crystal Palace’a imza attı. Crystal Palace formasıyla 142maça çıkan Benteke 29 gol attı.