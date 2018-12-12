Christian Bale: Trump'ı bozuntuya vermedim

İngiliz aktör Christian Bale, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkan seçilmeden önce, kendisini Batman filmindeki karakteri Bruce Wayne sandığını söyledi.

Rolleri için kılıktan kılığa giren başarılı oyuncu Christian Bale, eski ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney'i canlandırdığı yeni filmi Vice'ın galasında 2012'de Trump'la nasıl tanıştığını anlattı.

"Bana Batman'mişim gibi davrandı, bozmadım"

Trump Tower'da "Batman: Kara Şovalye Yükseliyor" filmini çekerken Trump'ın kendisini ofisine davet ettiğini belirten Bale, "Sanırım beni Bruce Wayne sandı. Çünkü Bruce Wayne olarak giyinmiştim. Bana Wayne'mişim gibi davrandı. Ben de bozmadım, devam ettirdim. Çok eğlenceliydi" dedi.

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"Başkan olmayı düşündüğünü..."

Christian Bale, "O zaman başkan olmayı düşündüğünü bilmiyordum" diye konuştu.