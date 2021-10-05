CHP'yi yasa boğan ölüm! Eşi öldü bebeği yaşam mücadelesi veriyor
CHP Hatay Arsuz Gençlik Kolları eski Başkanı Taner Kırılmış'ın eşi Burcu Kırılmış, 8 aylık hamile olduğu sırada yakalandığı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Kırılmış'ın bebeği ise hastanede yaşam mücadelesi veriyor.
CHP camiasını yasa boğan bir ölüm yaşandı. CHP Arsuz Gençlik Kolları Eski Başkanı Taner Kırılmış'ın koronavirüs tedavisi gören hamile eşi Burcu Kırılmış, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, bebeği ise yaşam savaşı veriyor. Vefat nedeniyle CHP'den art arda başsağlığı mesajları yayınlandı.
2 hafta önce hastaneye kaldırıldı
Burcu Kırılmış, 2 hafta önce fenalaşınca özel bir hastaneye kaldırıldı. Koronavirüs testi pozitif çıkan Kırılmış, durumu ağırlaşınca yoğun bakım servisine alındı. Virüsün akciğerlerini sardığı tespit edilen Kırılmış, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Sezaryenle alınarak kuvöze konan kız bebeğinin ise sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.
Koronavirüs aşısı olmadığı ortaya çıktı
Koronavirüs aşısı olmadığı öğrenilen Burcu Kırılmış'ın cenazesi, Nardüzü Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.