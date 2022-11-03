CHP’yi sevindirecek haber! Olay hastane kaldığı yerden devam

İstanbul'un Ataşehir ilçesindeki Bayındır Sağlık Grubu'na ait özel Bayındır Hastanesi'nde 79 yaşındaki Nermin Zeren’e yapılan eziyete ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. İlk videoda yüzüne para atılarak korkutulan yaşlı kadının, ikinci videoda ise açılan kilise müziği eşliğinde haç çıkarma işlemi yaptırıldığı, erkek hemşire tarafından “Getir işlediğin günahları al buradan at at” denilerek Zeren’le dalga geçildiği görüldü.

Öte yandan, kadın bir hemşire tarafından çekilen videonun sonunda ise çaresiz kadının sessiz bir şekilde “tamam” diyerek adeta “yeter” dediği anlar yürekleri sızlattı.

CHP'nin hissedarı olduğu İş Bankası'nın iştiraki

İstanbul'da infiale yol açan rezil görüntüler sonrası Özel Bayındır Hastanesi ile tüm detaylar mercek altına alındı. Söz konusu hastanenin CHP'nin hissedarı olduğu İş Bankası'nın iştiraki olduğu ortaya çıktı.

İş Bankası kuruluşu olan Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş, özel Bayındır Hastanesi'nin ana şirketi konumunda.

CHP, İş Bankası ve fondaş medya kafasını kuma gömdü

Türkiye'yi ayağa kaldıran skandalla ilgili fondaş medyanın başını çeken Sözcü, Cumhuriyet ve Birgün sansür uygularken CHP ile İş Bankası kafasını kuma gömdü.

Faaliyete yeniden başladı

Hastane 27 gün sonra 2 Kasım’da yeniden hasta kabulüne başladı. Sabah saatlerinde hastaneye gelen personel işlerine döndü. Öte yandan hastaneye hiç bir hastanın gelmemesi dikkat çekti.

Skandal 5 Ekim'de patlak verdi

Hastane personelinin, bir hastanın yüzüne para atarak ve hakaret etmesi, bir diğer personelin de hastaya küfür ettiği görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırıp tepkiye yol açmıştı.

5 Ekim tarihinde ortaya çıkan görüntülerden sonra Sağlık Bakanlığı çekilen video ve personel hakkında inceleme başlatmış, başlatılan inceleme sonrası hastanenin faaliyetlerinin durdurulma kararı alınmıştı.