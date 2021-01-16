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Siyaset CHP'yi sessizliğe gömmüştü! O mektup paylaşıldı
Siyaset

CHP'yi sessizliğe gömmüştü! O mektup paylaşıldı

CHP'nin yaptığı yanlış ittifaklardan rahatsız olan ve bu rahatsızlığını yazdığı bir mektupla dile getiren CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, CHP tarafından 1 aydan uzun süredir cevap verilmeyen mektubunu paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-01-16 11:28:00 -
CHP'yi sessizliğe gömmüştü! O mektup paylaşıldı

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, bir süredir bazı parti politikalarından duyduğu rahatsızlığı gündeme getiriyor.

Çelebi, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy'la birlikte kaleme aldığı, CHP yönetimine gönderdikleri mektubu sosyal medya hesabından paylaştı.

1 aydan fazla süredir cevap gelmedi

Mektuba parti yönetimi tarafından yanıt verilmediğini söyleyen CHP Milletvekili Çelebi, şu ifadeleri kullandı:

"CHP yönetimine yazdığımız 10 Aralık 2020 tarihli, iktidar için politik hat ve eksik parti içi demokrasi uygulamalarına dair mektubumuza 1 aydan fazla süre geçmesine rağmen resmî (yazılı-sözlü) cevap gelmemiş, hiçbir adım atılmamıştır. Görüşlerimizi kamuoyunun takdirine sunuyoruz."

İşte o mektup:



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